Desde la Universidad de Cienfuegos: Mi firma por la Patria

Profesores, estudiantes y trabajadores de la Universidad Carlos Rafael Rodríguez, de la provincia de Cienfuegos, estamparon su rúbrica para dar el consentimiento al movimiento Mi firma por la Patria, una iniciativa con gran acogida en el país y promovida por la Sociedad Civil en Cuba.

El Máster en Ciencias Omar Sánchez Valladares, profesor de esta institución docente, refirió a la Agencia Cubana de Noticias: “Mi firma está estampada porque soy de los que cree que en la unidad está la posibilidad de lograr los propósitos.

“Considero que esos objetivos por los cuales luchamos y muchos han dado y están dando lo mejor de sí, pues ratifican la necesidad de firmar por la paz, la solidaridad, el intercambio, el respeto entre las personas, y eso me lleva entonces a dar una firma junto con mis colegas.

“También porque tenemos la creencia de que los cubanos debemos estar unidos en las buenas y en las malas, como dice el dicho, pensando que podremos avanzar en la medida en que nos ayudemos y colaboremos”.

Experto en Marketing, Sánchez Valladares aseveró que cuando el pueblo asume de forma masiva aportar sus firmas, se da este proceso de sinergia, de interacción, de mejoramiento humano de cada uno y de todos.

“Y para lograr los propósitos por los que han luchado muchos seguiremos por supuesto creyendo que un mundo mejor es posible”.

Por su parte, Marisela Santos Díaz, profesora de Historia del alto centro docente, sostuvo que esa firma la da la población porque la Patria es la madre de todos los cubanos, y por tanto hay que defenderla.

“Se firma por los hijos, los nietos, la historia, por Fidel y Martí, se firma por aquellos hombres que lucharon en la gesta de independencia.

“Firmamos porque a la Revolución hay que defenderla, ya que sin Cuba no somos nada, y más cuando la Mayor de las Antillas es ejemplo para todos los pueblos de América Latina”.

Con 45 años cumplidos la universidad de Cienfuegos se ha insertado en la búsqueda de soluciones a las problemáticas sociales y económicas de las comunidades, con sus aportes científicos y la participación ciudadana.