Organizan en Cienfuegos un patriótico desfile por el Primero de Mayo

El Sindicato de Energía y Minas en la provincia de Cienfuegos abrirá el desfile este Primero de Mayo, en la fiesta por el Día Internacional de los Trabajadores, que en esta ocasión tiene como consigna en Cuba: La Patria se defiende, y la motivación de celebrar el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Los hombres y mujeres afiliados a esta organización sindical son protagonistas de los principales esfuerzos y resultados en la batalla por la generación energética, el mantenimiento a las unidades térmicas, el montaje de parques solares fotovoltaicos, entre otras acciones, que los convierten en entes claves para la vitalidad del país.

Entre estos, resaltan los más de 400 obreros de la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, quienes logran mantener la estabilidad en sus añejas unidades tres y cuatro, así como reparaciones respaldadas por innovaciones de alto impacto. También desfilarán los de la Refinería de Petróleo, inmersos en el procesamiento del petróleo llegado recientemente al país, gracias a la solidaridad de Rusia.

Anay Morera Guillén, secretaria general de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) en este territorio, explicó a la prensa que tras los colectivos laborales de Energía y Minas desfilarán los otros 18 sindicatos, con júbilo y alegría para destacar las tradiciones y legado de la clase obrera cienfueguera.

Aseveró que unos 150 mil trabajadores de disímiles sectores, jóvenes y estudiantes, niños con sus abuelos, se darán cita en la Plaza de Actos, frente al legendario malecón de la bahía de Cienfuegos.

Desde esta ciudad se dirá no a la guerra y al bloqueo, y un sí por la paz y la solidaridad en el mundo, dijo.

La dirigente resaltó todo el movimiento generado por el Primero de Mayo, con trabajos voluntarios en la producción, la limpieza y el saneamiento; la entrega de reconocimientos a una veintena de colectivos Vanguardia Nacional; además de los encuentros entre jóvenes trabajadores con dirigentes sindicales y entre Héroes del Trabajo y ex dirigentes sindicales.