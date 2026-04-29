Ariadna Cuéllar sobre álbum nominado a Cubadisco 2026: «Es un disco que se disfruta a plenitud»

La guitarrista concertista cienfueguera Ariadna Cúellar Pérez reafirma su lugar entre las principales figuras en el mundo de la guitarra en Cuba. Su álbum Serenata Concertada está nominado en tres categorías (Diseño de sonido ambiente controlado, Opera prima y Solista Concertante) de la próxima edición de los Premios Cubadisco 2026, uno de los eventos más prestigiosos de la industria fonográfica en esta isla caribeña.

«Para nosotros haber sido nominados en estas tres categorías ha sido un reconocimiento, una distinción a todo el rigor, a todo el empeño que pusimos en la realización de este disco», expresa.

«Agradezco en lo personal a la Dirección Provincial de Cultura , quienes auspiciaron hace unos cuantos años atrás que este disco se pudiera realizar. También a los Estudios Eusebio Delfín, a Bis Music por la acogida y la confianza, y al evento Cubadisco también darle las gracias por esta gran oportunidad”, manifiesta la destacada concertista, quien ha representando a Cuba en diferentes escenarios internacionales.

Serenata Concertada recoge once canciones antológicas de la música popular cubana, versiones hechas magistralmente para guitarra solista por el maestro Francisco Rodríguez, entre las que se encuentran temas del pentagrama cubano como Unicornio, de Silvio Rodríguez, Cumbanchero, de Rafael Hernández, No puedo ser feliz, de Adolfo Guzmán, y Son de la Loma de Miguel Matamoros.

“Es un disco que se disfruta a plenitud, porque es la guitarra como protagonista haciendo todas estas canciones que tanto se conocen en nuestro país y fuera de él”, explica la también promotora del reconocido Festival de Guitarra Edgardo Martín.

Los premios Cubadisco serán entregados en una gala el día 16 de mayo prevista para la Sala Avellaneda, del Teatro Nacional. La mayor fiesta de la industria discográfica en Cuba transcurrirá del 16 al 24 de mayo.