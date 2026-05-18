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Diaz-Canel advierte que una agresión provocaría «un baño de sangre de consecuencias incalculables»

PorRedacción Perlavisión

May 18, 2026 #Cuba, #Estados Unidos, #Presidente cubano
El mandatario cubano recalcó que las amenazas de EE.UU. constituyen en sí mismas «un crimen internacional»

El Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, advirtió este lunes que una agresión militar de EE.UU. contra la isla provocaría «un baño de sangre de consecuencias incalculables», además de «un impacto destructivo para la paz y la estabilidad regional».

En una publicación en sus perfiles en redes sociales, el mandatario recalcó que las amenazas de agresión militar de la potencia norteamericana constituyen «un crimen internacional», al tiempo que defendió que Cuba no significa ningún tipo de amenaza.

«Cuba no representa una amenaza, ni tiene planes o intenciones agresivas contra ningún país. No los tiene contra EE.UU, ni los ha tenido nunca», aseveró.

Diaz-Canel reiteró además su denuncia contra la «agresión multidimensional» estadounidense, tras recalcar que la isla tiene el derecho «a defenderse de una arremetida bélica», lo cual, a su juicio, no puede constituir ningún tipo de excusa para iniciar una guerra contra el pueblo cubano.

Amenazas a Cuba desde EE.UU.

EE.UU. mantiene un severo bloqueo contra la isla desde hace más de seis décadas, recrudecido desde el pasado 29 de enero, cuando el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva que declara una «emergencia nacional» ante la supuesta «amenaza inusual y extraordinaria» que, según Washington, representaría Cuba para la seguridad del país norteamericano y la región.

El texto acusa sin pruebas al Gobierno cubano de alinearse con «numerosos países hostiles», de acoger a «grupos terroristas transnacionales» y de supuestamente permitir el despliegue en la isla de «sofisticadas capacidades militares y de inteligencia» de Rusia y de China.

Sobre esas bases infundadas, se anunció la imposición de aranceles a los países que vendan petróleo a la nación antillana, a lo que se suman amenazas de represalias contra aquellos que actúen contra la orden ejecutiva de la Casa Blanca.

Hace par de semanas, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, avisó que planean imponer nuevas sanciones contra Cuba. Ello, después de que el 1 de mayo Trump firmara una nueva orden ejecutiva que impone medidas adicionales contra el Gobierno de la isla, ampliando las restricciones existentes bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional.

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

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