Díaz-Canel recorre centros de interés económico y social en Abreus y Aguada de Pasajeros

Redacción Perlavisión

Oct 22, 2025 #Aguada de Pasajeros, #Cienfuegos, #Miguel Díaz-Canel Bermúdez

El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez visitó la Empresa Agroindustrial Municipal Primero de Mayo, de Aguada de Pasajeros, en el inicio del recorrido este miércoles por Cienfuegos, para intercambiar en entidades que logran vencer las adversidades y consolidar producciones para el pueblo.

Acompañado por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, el mandatario llegó hasta ese colectivo, donde laboran 242 trabajadores y destina sus producciones al turismo, al consumo social, venta de trabajadores y en las Ferias del territorio.

En tierra aguadense, conoció acerca del cultivo del arroz y las estrategias para el autoabastecimiento del cereal. En diálogo con Frank Michel Becerra, en la finca La Perseverante, perteneciente a la cooperativa de créditos y servicios Sergio González, fue testigo del trabajo y la voluntad de estos productores para elevar los rendimientos y las cosechas de este demandado alimento.

En Abreus, conversó con la población que lo esperó a la salida de la sede del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba y acudió a la empresa agropecuaria Horquita, principal polo agrícola de la provincia. Allí intercambió con el director general de la empresa, Yuniesky Hernández Cama, y el productor Ilsay Castellano Abraham, acerca de la actual campaña de siembra de frío y los retos para aumentar las producciones.

Recorrido por Empresa Agropecuaria Horquita.

Previo a su llegada a Cienfuegos, el Jefe de Estado estuvo en los municipios villaclareños de Remedios y Caibarién.

