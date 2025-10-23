Marineros bogan fuerte en debut del Torneo Clausura

Incombustible el "Coco" Cerdeira a sus casi 40 años. /Foto: Carlos E. Chaviano (Archivo)

El Torneo Clausura de la 108 Liga Nacional de Fútbol dio inicio en la jornada de ayer, la cual estuvo matizada por éxitos de Cienfuegos y Santiago de Cuba.

Los Marineros del DT Francisco Carrazana mostraron autoridad y se impusieron con holgada pizarra de 3-0 ante los tuneros, en el arranque de esta primera etapa, que tiene como sede al estadio Antonio Maceo de la Ciudad Héroe.

El incombustible Reinier “Coco” Cerdeira abrió la cuenta al minuto 10 y así fueron con ventaja al descanso los actuales campeones nacionales.

En el complementario, Frank del Valle, al ’56, y el refuerzo Erik Revilla, al ’62, pusieron cifras definitivas al partido y consiguieron pasar sobre sus rivales, que terminaron con 10 jugadores tras la expulsión de Bryan Paumier, con la segunda amarilla al ‘84.

Los Diablos Rojos de Santiago de Cuba derrotaron a La Habana 3 goles por dos. Las dianas de los vencedores llegaron por intermedio de Brayan Torres (‘9), Cristian León (’28) y Pedro Bryan Ortiz, en el segundo minuto de agregado del primer período.

Aun en esa primera mitad llegó el descuento para los capitalinos, con tanto de Dayron Reyes al ’40 +5.

Ya en el de la verdad lo de la capital intentaron reaccionar, pero la diana de Rey Antúnez al ‘75 resultó insuficiente para conseguirlo.

Previo a ese compromiso, Guantánamo y Villa Clara empataron a un gol por bando. El refuerzo matancero Kelvin Castañeda convirtió al minuto 24 por el Expreso del Centro, mientras Randy Valier emparejaba las acciones al 30 por los Titanes del Guaso, ambas dianas marcadas desde el manchón de penal.

Hoy jueves será fecha de descanso y mañana se reanudan las acciones con los choques entre Cienfuegos-La Habana, Villa Clara-Las Tunas y Santiago de Cuba-Guantánamo.