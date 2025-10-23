Lento movimiento de Melissa genera incertidumbre

Durante las últimas horas la tormenta tropical Melissa ha mostrado poco cambio sobre aguas del mar Caribe, moviéndose lentamente al oeste-noroeste, con ligeras fluctuaciones en su velocidad de traslación, que ahora es de unos 7 kilómetros por hora.

A las ocho de la mañana de este jueves su región central se estimó en los 15.5 grados de latitud Norte y los 74.9 grados de longitud Oeste, posición que la sitúa a unos 345 kilómetros al sudeste de Kingston, Jamaica. Melissa continúa con vientos máximos sostenidos de 85 kilómetros por hora, con rachas superiores y su presión central ascendió a 1003 hectoPascal.

En las próximas 24 horas este sistema mantendrá similar velocidad de traslación, inclinando gradualmente su trayectoria al noroeste y luego al norte. La tormenta tropical Melissa se mantendrá con poco movimiento durante los próximos días sobre el mar Caribe central, al sur de las Antillas Mayores.

Comoquiera que las condiciones oceánicas y atmosféricas serán favorables para su gradual intensificación, se espera un fortalecimiento significativo a última hora del viernes y durante el fin de semana. Se

pronostica que Melissa se convierta en un huracán en un par de días.

Los efectos de Melissa provocarán lluvias intensas al sur de la República Dominicana, sur de Haití y este de Jamaica hasta el domingo. Fuertes precipitaciones adicionales son posibles más allá del domingo; sin embargo, la incertidumbre en la trayectoria y la velocidad de avance de este organismo reduce la confianza en totales exactos. Son posibles inundaciones repentinas significativas y que amenazan la vida y numerosos deslizamientos de tierra.

Dada la posición actual, su lento movimiento sobre las aguas cálidas del mar Caribe y la época del año, el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología mantiene estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este sistema, que representa un peligro potencial para nuestra área geográfica.