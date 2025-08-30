Díaz-Canel inicia gira por Vietnam, China y Laos

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, anunció este sábado el inicio de una gira oficial por Vietnam, China y Laos, naciones a las que calificó de hermanas y con las que Cuba mantiene lazos entrañables.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario cubano informó que este fin de semana inicia visitas oficiales a las tres naciones asiáticas, con las que Cuba comparte una historia de cooperación y solidaridad, a prueba del tiempo y de los mayores desafíos.

“Este fin de semana iniciamos visitas oficiales a Vietnam, China y Laos, naciones hermanas a las que nos unen lazos entrañables y una historia de cooperación y solidaridad compartidas, a prueba del tiempo y de los mayores desafíos. Los mantendremos informados”.

Según precisó la Presidencia en la misma red social, Díaz-Canel participará en los actos por los aniversarios 80 de la proclamación de la independencia y fundación de la entonces República Democrática de Vietnam; y de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.

Adicionalmente, sostendrá encuentros con las principales autoridades de estos países y visitará lugares de interés político y económico, como parte de una agenda dirigida a fortalecer los históricos lazos bilaterales.

Las visitas a Vietnam y China tienen una especial significación, al enmarcarse en el contexto del aniversario 65 de las relaciones de hermandad, solidaridad y cooperación países.

En el caso de Laos, se reafirma la prioridad que Cuba concede a las relaciones fraternales y amistosas con ese país hermano y socialista.

La oportunidad será propicia para promover el desarrollo de la cooperación bilateral en todos los casos, la implementación de los acuerdos existentes, así como acelerar la construcción conjunta de la Comunidad de Futuro Compartido Cuba-China.

El Presidente estará acompañado por una delegación oficial integrada por Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores; Emilio Lozada García, miembro del Comité Central y jefe de su Departamento de Relaciones Internacionales; y Oscar Pérez-Oliva Fraga, ministro del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera.