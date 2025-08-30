(Escrito por: Denis Daniel Lazo | Fotos : Cortesía del entrevistado)

En las comunidades montañosas del Plan Turquino, de la provincia de Cienfuegos, culminan acciones para garantizar mejores condiciones en las 22 escuelas primarias que abrirán el próximo lunes primero de septiembre, con el comienzo del curso escolar 2025-2026.

René Vázquez Otero, jefe provincial de Educación Primaria, señaló a la Agencia Cubana de Noticias que los preparativos incluyeron la reparación de locales, la distribución de materiales escolares y la organización del claustro de profesores de modo que los alumnos reciban las clases en un entorno favorable.

El directivo destacó que el vínculo entre instituciones escolares, familias y factores de la comunidad resulta esencial en esos lugares intrincados.

Cada comunidad presenta retos particulares por la lejanía de los centros escolares para algunos estudiantes, por lo cual se requieren soluciones propias en los asentamientos, acotó.

Para este período lectivo, una de las prioridades será consolidar los proyectos educativos institucionales y fortalecer la enseñanza del idioma inglés desde los primeros grados.

Aunque esa asignatura no figura en el currículo oficial de primero y segundo, se impulsa mediante actividades complementarias y con el apoyo de maestros especializados y miembros de la comunidad con dominio de la lengua.

En esas escuelas también se aplica el Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, proceso que en su primera etapa capacitó a los docentes de los grados iniciales, incluidos quienes atienden aulas multígrado, lo cual elevó la preparación metodológica del claustro.

Gracias a ese empeño, se perciben transformaciones en la calidad del aprendizaje, un indicador que confirma la pertinencia del modelo aplicado en los territorios de montaña.

Este inicio del periodo lectivo en las zonas serranas ratifica el compromiso de garantizar igualdad de oportunidades y calidad en la enseñanza, incluso en las comunidades más intrincadas de la geografía cienfueguera.

De manera general, Cienfuegos abrirá el curso escolar con 217 instituciones educativas en este tipo de enseñanza primaria, donde durante el verano se realizaron reparaciones, pintura y acciones de embellecimiento para recibir a los estudiantes.

Entre los principales retos figura la cobertura docente, problemática nacional que también impacta en la provincia.

Para enfrentarlo, se aplican alternativas como la reincorporación de maestros jubilados y la convocatoria a profesionales de otros sectores.