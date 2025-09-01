Díaz-Canel y To Lam atestiguan entrega de acuerdos de cooperación

Los máximos dirigentes de los Partidos Comunistas de Cuba (PCC), Miguel Díaz-Canel, y de Vietnam (PCV), To Lam, atestiguaron hoy en Hanoi la ceremonia de entrega de varios acuerdos de cooperación bilateral suscritos.

En el acto protocolar, que tuvo lugar al término de las conversaciones oficiales entre ambos líderes, fueron entregados el convenio de colaboración entre los gobiernos vietnamita y cubano dirigido a impulsar la producción de arroz en la isla en el período 2025-2027.

Además, el acta protocolar de la 42 reunión de la Comisión Intergubernamental sobre cooperación económica y científico-técnica, celebrada a finales de agosto último en la capital vietnamita, y un memorando de entendimiento (MoU) entre el Comité Popular de Ciudad Ho Chi Minh y el Ministerio de Salud de Cuba en esa esfera.

También se intercambiaron sendos MOU sobre la cooperación entre el Departamento Estatal de Archivos del Ministerio del Interior de Vietnam y el Archivo Nacional de Cuba, y otro para la creación de una empresa mixta entre la Compañía de Inversión Hoa Sen, el Instituto de Economía Verde y el Grupo Labiofam de Cuba.

Por último, se hizo entrega a la parte cubana de unos 15 millones de dólares recaudados en apenas dos semanas a través de la campaña “65 años de solidaridad Cuba-Vietnam”, lanzada por la Cruz Roja de esta nación asiática el pasado 13 de agosto y a la cual hicieron aportes hasta ahora aproximadamente dos millones de donantes.

Las conversaciones entre el primer secretario del Comité Central del PCC y presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el secretario general del PCV, To Lam, tuvieron lugar al término de la ceremonia oficial de bienvenida, que encabezó el propio líder partidista vietnamita.

Homenaje al líder vietnamita Ho Chi Minh

La jornada de este lunes la inició rindiendo homenaje, junto a la delegación de alto nivel que le acompaña, al prócer de la independencia vietnamita, el presidente Ho Chi Minh, en el Mausoleo donde reposan sus restos mortales.

Díaz-Canel realiza una visita oficial de tres días Vietnam, primera etapa de una gira que lo llevará luego a China y Laos, todas “naciones hermanas a las que nos unen lazos entrañables y una historia de cooperación y solidaridad compartidas, a prueba del tiempo y de los mayores desafíos”, según escribió en la red social X.