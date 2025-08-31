Presidente de Cuba rinde homenaje a José Martí en Vietnam

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, rindió este domingo homenaje al Héroe Nacional José Martí como parte de su visita oficial de tres días a Vietnam.

En el capitalino parque jardín Tao Dan, el jefe de Estado, junto con la delegación de alto nivel que lo acompaña y autoridades locales, depositó una ofrenda floral y guardó un minuto de silencio en honor al más universal de los cubanos.

Díaz-Canel arribó en la mañana de este domingo (hora local) al Aeropuerto Internacional de Honoi para participar en el acto conmemorativo por el 80 aniversario de la proclamación de la independencia y fundación de la entonces República Democrática de Vietnam, el próximo 2 de septiembre en esta capital.

Fue recibido en el aeródromo por el miembro del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam (PCV), director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh y presidente del Consejo Teórico Central, Nguyen Xuan Thang, junto a otras autoridades partidistas, gubernamentales y de la Asociación de Amistad.

Poco después de su llegada, el mandatario agradeció en su cuenta en la red social X la cálida bienvenida del pueblo y agradeció a Vietnam por su amistad y ejemplo.

Su agenda en la nación indochina incluye reuniones con el secretario general del PCV, To Lam; el presidente de la República, Luong Cuong; el primer ministro, Phan Minh Chinh y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Than Man, según informó en la misma red social la presidencia de Cuba.

Visitará además empresas del sector biofarmacéutico y de las telecomunicaciones, que mantienen estrechos vínculos con sus contrapartes en Cuba; y sostendrá un encuentro con empresarios vietnamitas de importantes sectores de la vida económica de la isla caribeña.

Esta visita se realiza también en el marco de las celebraciones por el 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, que se cumple el 2 de diciembre de 2025.

Tras su estancia en Vietnam, Díaz-Canel realizará visitas oficiales a China y Laos, “naciones hermanas a las que nos unen lazos entrañables y una historia de cooperación y solidaridad compartidas, a prueba del tiempo y de los mayores desafíos”, según suscribió el dignatario en otro mensaje en X.

La Cancillería cubana detalló que en Beijing asistirá al acto central por el 80 aniversario de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la Guerra Antifascista Mundial.

Adicionalmente, añadió la nota, dialogará con las principales autoridades de estos países y visitará lugares de interés político y económico.

Mientras, en el caso de Laos se reafirma la prioridad que Cuba concede a las relaciones fraternales y amistosas con ese país hermano y socialista, añadió.