Díaz-Canel y Xi Jinping subrayan vínculo especial Cuba-China (+Fotos)

Los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, y de China, Xi Jinping, subrayaron hoy en Beijing el carácter especial de los nexos bilaterales que llegaron a los 65 años de establecidos.

Durante el encuentro en el Gran Palacio del Pueblo, Díaz-Canel resaltó las contribuciones de China al mundo, su defensa del multilateralismo y la gobernanza global. Además, subrayó los logros del gigante asiático y el legado histórico de su proceso revolucionario.

En este sentido, el presidente cubano expresó nuevamente el agradecimiento del pueblo y Partido Comunista de Cuba hacia la nación asiática y sus máximas autoridades, al tiempo que transmitió el saludo del líder histórico de la Revolución cubana, Raúl Castro, promotor incansable de los lazos entre ambos países.

Por su parte, Xi Jinping se refirió a la amistad de hierro entre las dos naciones y agradeció a Díaz-Canel su presencia en las actividades conmemorativas por el aniversario 80 de la victoria en la Guerra de Resistencia del Pueblo Chino contra la Agresión Japonesa y la derrota del fascismo.

Xi ha asegurado en varias ocasiones que ambos países son buenos compañeros, buenos amigos y buenos hermanos y que bajo la guía de los sucesivos líderes la amistad tradicional se ha desarrollado de generación en generación.

Las dos partes también recordaron que Cuba fue el primer país de América Latina y el Caribe en establecer relaciones diplomáticas con la nueva China, lo cual allanó el camino para unos nexos cada vez más profundos y de gran confianza política mutua.

Se refuerzan nexos con 11 documentos de cooperación

Luego de las conversaciones oficiales entre el mandatario antillano y su homólogo anfitrión, ambas delegaciones comunicaron la firma de 11 documentos de cooperación y de la «Declaración Conjunta sobre la aceleración de la construcción conjunta de una comunidad de futuro compartido entre China y Cuba».

Los acuerdos abarcan temas relacionados con la Iniciativa de la Franja y la Ruta, las consultas políticas, la cooperación práctica, los intercambios culturales y la Iniciativa para la Seguridad Global.

También se rubricaron compromisos vinculados a la cooperación agrícola, la territorial, la inteligencia artificial, la medicina tradicional china, la infraestructura y otros vinculados a la prensa, el cine y la televisión.

Homenaje a los Héroes del Pueblo Chino

Previamente Díaz-Canel depositó una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes del Pueblo Chino, ubicado en la Plaza de Tiananmen, como tributo a los mártires del país.

El presidente cubano expresó el respaldo de la isla a la Iniciativa de Gobernanza Global propuesta recientemente por Xi durante la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), la cual está enfocada en impulsar un sistema de gobernanza global más justo y razonable, y avanzar conjuntamente hacia una comunidad de destino compartido para la humanidad.

Como parte de su agenda en esta jornada, el mandatario se reunió también con Li Xi, miembro del Comité Permanente del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China y secretario de la Comisión Central de Inspección Disciplinaria.

Acto por los 65 años del establecimiento de relaciones

En un acto en la sede de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, China y Cuba celebraron hoy de forma oficial el aniversario 65 del establecimiento de nexos diplomáticos, marcados por una amplia cooperación multisectorial, elevada confianza política mutua, concertación en temas internacionales y apoyo mutuo a los intereses fundamentales de cada uno.

Así lo destacaron el mandatario cubano y el vicepresidente chino, Han Zheng, en sus respectivos discursos durante la velada.

El mandatario cubano destacó el respaldo del gigante asiático durante momentos cruciales desde el triunfo de la revolución en 1959, así como la denuncia constante de Beijing contra el bloqueo de Estados Unidos.

«Las relaciones especiales que nos unen tienen profundas raíces históricas, se basan en similares propósitos e ideales y han estado acompañadas de la atención personal, la guía y la alta prioridad concedida por los máximos dirigentes de ambos países, desde la generación histórica hasta la actualidad, con los vínculos interpartidistas como piedra angular», agregó Díaz-Canel.

En el acto, el presidente cubano otorgó la Medalla de la Amistad del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (Icap) a Yang Wanming, presidente de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, a quien se reconoce su larga y fecunda relación de amistad fraternal con Cuba, sus conocimientos sobre los temas latinoamericanos y cubanos, y su contribución personal al estrechamiento de los vínculos solidarios entre China y Cuba.

Aunque los vínculos diplomáticos Cuba-China cumplirán 65 años, los nexos históricos datan del siglo XIX, cuando los primeros ciudadanos chinos llegaron al país antillano. (Resumen de agencias)