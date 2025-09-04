Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Ciencias

Crece probabilidad de formación de depresión tropical en el Atlántico

PorPrensa Latina

Sep 4, 2025 #clima, #huracanes

El Centro Nacional de Huracanes informa que el disturbio iniciado en el Atlántico aumentó al 80 por ciento de probabilidades de convertirse en depresión tropical en los próximos días.

El aviso indica que es probable se forme una depresión tropical a finales de esta semana mientras el sistema se mueve lentamente sobre el Atlántico central hacia el oeste-noroeste.

También alerta que podría moverse más rápido hacia el oeste o el oeste-noroeste después y alcanzar las aguas al este de las Antillas Menores a mediados de la próxima semana.

El parte reporta lluvias y tormentas eléctricas asociadas a una onda tropical ahora ubicada sobre el Atlántico tropical oriental a varios cientos de millas al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde.

Las condiciones ambientales son propicias para el desarrollo de este sistema que ya ha empezado a consolidarse.

Por Prensa Latina

Agencia de Noticias Prensa Latina. Noticias de Latinoamérica y del mundo desarrolladas minuto a minuto desde las corresponsalias y redacciones de Prensa Latina.

Entrada relacionada

Ciencias

ONU prevé prevalencia del calor a pesar de fenómeno La Niña

Sep 3, 2025 Prensa Latina
Ciencias Internacional

Triángulo de las Bermudas: Científico dice saber origen del misterio

Ago 28, 2025 Actualidad RT
Ciencias

¿Lo sabías? Los gatos domésticos usan su olfato para distinguir entre humanos

Ago 28, 2025 Agencia SINC

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión