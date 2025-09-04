Crece probabilidad de formación de depresión tropical en el Atlántico

El Centro Nacional de Huracanes informa que el disturbio iniciado en el Atlántico aumentó al 80 por ciento de probabilidades de convertirse en depresión tropical en los próximos días.

El aviso indica que es probable se forme una depresión tropical a finales de esta semana mientras el sistema se mueve lentamente sobre el Atlántico central hacia el oeste-noroeste.

También alerta que podría moverse más rápido hacia el oeste o el oeste-noroeste después y alcanzar las aguas al este de las Antillas Menores a mediados de la próxima semana.

El parte reporta lluvias y tormentas eléctricas asociadas a una onda tropical ahora ubicada sobre el Atlántico tropical oriental a varios cientos de millas al oeste-suroeste de las islas de Cabo Verde.

Las condiciones ambientales son propicias para el desarrollo de este sistema que ya ha empezado a consolidarse.