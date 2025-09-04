Cinco lustros en el aire celebramos este cinco de septiembre en el colectivo del telecentro Perlavisión, 25 años compartiendo con el pueblo cienfueguero sus realizaciones, sus desafíos en medio de no pocas adversidades cotidianas, reflejando las historias de vida de los protagonistas en diversos sectores de la sociedad.

«25 años en el corazón de los cienfuegueros». Con ese slogan festejamos este aniversario 25, porque sabemos que en los hogares de nuestra provincia nos ven, nos prefieren y nos alientan cada día a ofrecer una mejor programación.

«Y uno sale a la calle, y te encuentras con las personas que siguen tus programas, te agradecen abordar un tema que les motiva, te hacen también una crítica constructiva, y eso ayuda a crecer, y creas un compromiso porque tu obra sea cada día superior», expresa Jorge Luis Marí, multipremiado realizador, creador de espacios como Semilla Nuestra, reconocido por la singular manera de abordar la historia de Cienfuegos y de Cuba.

Resultado del amor y consagración con que laboramos en esta gran familia de la televisión son los reconocimientos en eventos provinciales, nacionales e internacionales. Recordamos que a solo ocho meses de nuestra primera transmisión, obtuvimos el cuarto lugar en el X Festival Nacional de Telecentros y dos años después alcanzamos el primer lugar en ese evento.

Resultados en el XX Festival Nacional de Telecentros (2024) -2do lugar en Ficción: Oh mister Pous, de Jorge Luis Marí -2do lugar en Orientación Social: Guardados en el desván, de Boris García Cuartero -Mención en Programas Culturales: En primera fila, de Alejandro López

«Siento mucho orgullo de pertenecer al departamento informativo de Perlavisión», afirma Damarys Leyva, testigo de la impronta de sus colegas en Festivales y concursos nacionales en estos 25 años. «Hubo una época en que prácticamente nos llevábamos casi todos los premios en esos eventos», recuerda.

«Perlavisión ha sido una escuela», confiesa Boris García Cuartero, uno de los periodistas que integró el equipo inicial de reporteros y hoy asume no solo el trabajo «en la calle», ya es un consagrado editor de redes sociales, director, guionista y conductor de programas informativos de alta audiencia.

En nuestros estudios, redacciones y departamentos sorteamos los obstáculos de la falta u obsolescencia de recursos tecnológicos tanto para producir un programa en vivo como para grabar en exteriores. Primitivo González, uno de los que vio nacer el canal, recordaba en un balance anual: “Con esta cámara vieja he hecho muchos de los reportes noticiosos, y sigue ahí batallando». Ahora el muy popular periodista deportivo se vale de su móvil para él mismo grabar, editar y transmitir sus reportes.

Los embates de la naturaleza también nos han afectado. El huracán Irma dejó heridas en 2017, pero nos movimos para otro local y allí seguimos en el aire. Borramos las huellas de «Irma» y el 30 de diciembre de 2019 volvimos a estar en el edificio de la esquina de 51 A y Avenida 32.

A tono con la era de la Internet y las tendencias de la comunicación, Perlavisión está en el espacio digital, con el sitio web en la dirección www.perlavision.cu y perfiles institucionales en Facebook, X, Telegram, Instagram, y Youtube, plataforma donde los suscriptores pueden acceder a la labor informativa de los reporteros y a espacios de la parrilla de programación.

Transmitimos de lunes a viernes de 12 pm a 1 pm y de 4:30 pm a 6:00 pm.

La periodista Danae Águila es actualmente la directora general de Perlavisión. «Felicidades a todo el colectivo de Perlavisión en este cumpleaños 25. Gracias también a nuestros fieles televidentes por acompañarnos. Seguiremos cumpliendo el compromiso de estar en el corazón de los cienfuegueros».