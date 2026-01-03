Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Cuba

Cuba insta al mundo a condenar agresión de EEUU contra Venezuela

PorPrensa Latina

Ene 3, 2026 #Cuba, #Venezuela

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, instó este sábado a la comunidad internacional a condenar los bombardeos de Estados Unidos contra Venezuela y el secuestro del mandatario Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

En un masivo acto de respaldo a la agredida nación suramericana, efectuado en La Habana, el jefe de Estado cubano afirmó que urge la movilización, articulación y coordinación del mundo contra lo que calificó de brutal y alevoso ataque contra un país soberano, así como un vulgar secuestro de su presidente.

Afirmó que la alegada lucha contra el narcotráfico es una falacia con la que Washington trata de esconder el verdadero propósito de sus actos: apropiarse de los recursos naturales de Venezuela.

El objetivo es también apagar ese bastión de resistencia contra el imperialismo y de independencia nacional que es la revolución bolivariana.

En su alocución, Díaz-Canel expresó la convicción de que el pueblo venezolano saldrá a exigir sus derechos y el regreso del mandatario, como lo hizo antes con el líder revolucionario Hugo Chávez.

Afirmó que “Estados Unidos no tiene autoridad moral, ni legal, ni de ningún tipo para sacar de su país por la fuerza al presidente venezolano, pero sí es responsable ante el mundo de la integridad física de Maduro”.

Recordó que agencias federales, analistas e investigadores estadounidenses ofrecieron opiniones e informaciones que desestiman el falso relato del narcoterrorismo y echan por tierra esas acusaciones contra Venezuela y su presidente.

Indigna mucho que a Trump y sus secuaces no les importe la verdad; quienes debían ser condenados por un tribunal internacional antifascista son ellos, señaló el presidente cubano.

Remarcó que el ataque contra Venezuela es un asalto contra América Latina, declarada desde 2014 Zona de Paz, y una violación del Derecho Internacional.

No aceptamos la doctrina Monroe, la tierra de Bolívar es sagrada, y un ataque a sus hijos es un ataque contra los hijos dignos de esta región, apuntó.

No son tiempos de medias tintas, son tiempos de definiciones y de tomar partido frente al fascismo y la barbarie imperial, señaló Díaz-Canel y llamó a los latinoamericanos a cerrar filas frente las prácticas neocolonialistas y fascistas de Estados Unidos.

Por Prensa Latina

Agencia de Noticias Prensa Latina. Noticias de Latinoamérica y del mundo desarrolladas minuto a minuto desde las corresponsalias y redacciones de Prensa Latina.

Entrada relacionada

Cuba

Unión de Periodistas de Cuba califica de «sed petrolera» los ataques contra Venezuela

Ene 3, 2026 Prensa Latina
Cuba

Consejo de Ministros: Enfrentar el 2026 de una manera diferente

Ene 3, 2026 Presidencia Cuba
Cuba Salud

Cuba: 2025 cierra con una tasa de mortalidad infantil de 9.9 por cada mil nacidos vivos

Ene 3, 2026 webmaster

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión