Unión de Periodistas de Cuba califica de «sed petrolera» los ataques contra Venezuela

La Unión de Periodistas de Cuba (UPEC) calificó de «sed petrolera imperial» a los ataques estadounidenses contra Venezuela perpetrados en la madrugada de hoy.

«América Latina, el Caribe y el mundo constatan ahora mismo, al precio más alto, el valor de las denuncias previas de varios gobiernos y pueblos sobre la voracidad del Norte, hoy más revuelto y brutal que en los tiempos de Martí», refleja una declaración de la organización.

«Estados Unidos no solo agredió directamente zonas de Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira, sino que, haciendo valer su condición de forajido internacional, secuestró al presidente legítimo, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, quienes de momento han pasado a integrar la lista infinita de “desaparecidos” bajo crédito imperial», expresa la UPEC.

De igual forma afirmaron que estos actos criminales deben parar el largo sueño de la Organización de Naciones Unidas (ONU) y sus funcionarios, blancos también del irrespeto continuado del pentágono.

«Ha sido rasgado el velo plurinacional de Zona de Paz que América Latina y el Caribe intentan tejer por sobre la diversidad y las disensiones, pero acaso el mejor argumento para la denuncia unida sea hoy la constatación de que el zarpazo vino de fuera, de la “Otra América”, cual diría Martí, y no de la Nuestra», apunta el texto.

Donald Trump, que cambió sin recato político el nombre de su Departamento de Defensa por el de Guerra, intenta ahora a plumazo de misiles cambiarle el apellido a nuestra región», afirma la UPEC.

«Este acto demuestra que, en efecto, el presidente estadounidense merecería el Nobel de… la guerra. De cualquier modo, el Premio fue a parar a una de sus admiradoras: María Corina Machado, quien a esta hora debe celebrar, con esa vocación rara de los nuevos “pacifistas”, la herida nocturna y traicionera a varios compatriotas. Probablemente, un poco de sangre hermana salpica el último dictamen de Oslo», agregó la declaración.

La UPEC condenó la agresión a un país independiente y el secuestro de su presidente constitucional, haciendo un llamado a los pueblos y gobiernos del mundo al repudio sin titubeos, aunque afirmó que «la primera que debe desmarcarse de esa acción es la sociedad norteamericana, primera escena de ensayo de los pasatiempos dictatoriales de su presidente».

Cuba y sus periodistas estarán al lado de Nicolás Maduro y el pueblo bolivariano. «¡La sed petrolera de un imperio no puede imponerse a las ansias de paz de un pueblo y una región! ¡América Latina y el Caribe no quieren ser patio de nadie sino su propio jardín!, concluyó el comunicado.