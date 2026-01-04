“¡No a la guerra contra Venezuela!”, el grito de miles en EE.UU. (+📷 Fotos)

Miles de personas se unieron este sábado en ciudades de Estados Unidos a la convocatoria de condena a las acciones agresivas de la Administración Trump contra Venezuela y en solidaridad con el país sudamericano.

En Washington, los manifestantes se congregaron frente a la Casa Blanca coreando consignas como “¡No a la guerra contra Venezuela!” y enarbolando carteles en los que se leían mensajes de apoyo a la nación agredida y condena a la acción criminal del Gobierno estadounidense y sus reales intereses con la intervención contra la nación venezolana: “No a la guerra por petróleo”, “No sangre por petróleo”, “Manos fuera de Venezuela”, “Dinero para las necesidades de la gente, no para la máquina de guerra” y “Todo es sobre el petróleo”.

Estadounidenses???????? se movilizan en rechazo a los ataques de Donald Trump contra el pueblo de Venezuela???????? pic.twitter.com/rCuma6HmNp — teleSUR TV (@teleSURtv) January 3, 2026

Las protestas pacíficas se extendieron, además, a Anchorage, Alaska; Charlotte, Carolina del Norte; Eugene, Oregón; Los Ángeles, San Diego y San Francisco, en California; Pittsburgh, Pensilvania; Phoenix, Arizona; San Marcos, Texas, y Savannah, Georgia.

Las calles de Nueva York acogieron una masiva demostración de respaldo a Venezuela, confirmando que el pueblo de Estados Unidos se opone a la guerra criminal contra Venezuela y defiende la paz y la soberanía del pueblo venezolano, según subrayó The People’s Forum en la red social X.

La convocatoria fue lanzada en la madrugada por la coalición Answer, poco después de que varias localidades venezolanas fueran bombardeadas por fuerzas militares de EE.UU.

“Este podría ser el comienzo de otra guerra, basada completamente en mentiras”, advirtió la organización al recordar que “más del 70% de la gente en los Estados Unidos se opone a una nueva guerra”.

“¡Nuestros fondos públicos deberían usarse para las necesidades de la gente!”, reclamó Answer, exigiendo que la violencia no sea “en nuestro nombre”.

“¡Debemos rechazar otra guerra sin fin por beneficios!”, afirmó la coalición y recalcó que la guerra de Trump y su círculo de ultraderecha no es sobre narcotráfico ni democracia, sino sobre robar el petróleo de Venezuela y dominar América Latina.

???? HAPPENING NOW! Protestors are on the streets of NYC demanding hands off Venezuela! It’s simple, the people of the United States stand against the U.S.’s criminal war on Venezuela and for peace, justice and the sovereignty of the people of Venezuela! pic.twitter.com/xSQFdREiHO — The People’s Forum (@PeoplesForumNYC) January 3, 2026

???? HAPPENING NOW! A huge crowd takes the streets of NYC as protesters stand against the Trump administration’s bombings and war drive on the people of Venezuela. pic.twitter.com/iKTluVUX8r — The People’s Forum (@PeoplesForumNYC) January 3, 2026