Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Internacional

“¡No a la guerra contra Venezuela!”, el grito de miles en EE.UU. (+📷 Fotos)

PorteleSUR

Ene 4, 2026 #marcha, #Venezuela

Miles de personas se unieron este sábado en ciudades de Estados Unidos a la convocatoria de condena a las acciones agresivas de la Administración Trump contra Venezuela y en solidaridad con el país sudamericano.

En Washington, los manifestantes se congregaron frente a la Casa Blanca coreando consignas como “¡No a la guerra contra Venezuela!” y enarbolando carteles en los que se leían mensajes de apoyo a la nación agredida y condena a la acción criminal del Gobierno estadounidense y sus reales intereses con la intervención contra la nación venezolana: “No a la guerra por petróleo”, “No sangre por petróleo”, “Manos fuera de Venezuela”, “Dinero para las necesidades de la gente, no para la máquina de guerra” y “Todo es sobre el petróleo”.

 

 

 

 

Las protestas pacíficas se extendieron, además, a Anchorage, Alaska; Charlotte, Carolina del Norte; Eugene, Oregón; Los Ángeles, San Diego y San Francisco, en California; Pittsburgh, Pensilvania; Phoenix, Arizona; San Marcos, Texas, y Savannah, Georgia.

 

 

marcha por venezuela 2

 

 

Las calles de Nueva York acogieron una masiva demostración de respaldo a Venezuela, confirmando que el pueblo de Estados Unidos se opone a la guerra criminal contra Venezuela y defiende la paz y la soberanía del pueblo venezolano, según subrayó The People’s Forum en la red social X.

 

 

marcha por venezuela 3

 

 

La convocatoria fue lanzada en la madrugada por la coalición Answer, poco después de que varias localidades venezolanas fueran bombardeadas por fuerzas militares de EE.UU.

“Este podría ser el comienzo de otra guerra, basada completamente en mentiras”, advirtió la organización al recordar que “más del 70% de la gente en los Estados Unidos se opone a una nueva guerra”.

“¡Nuestros fondos públicos deberían usarse para las necesidades de la gente!”, reclamó Answer, exigiendo que la violencia no sea “en nuestro nombre”.

 

 

marcha por venezuela 4.jpg

 

 

“¡Debemos rechazar otra guerra sin fin por beneficios!”, afirmó la coalición y recalcó que la guerra de Trump y su círculo de ultraderecha no es sobre narcotráfico ni democracia, sino sobre robar el petróleo de Venezuela y dominar América Latina.

 

 

 

 

 

 

 

marcha por venezuela eeuu 5.jpg

 

 

marcha por venezuela 6.jpg

 

 

marcha por venezuela 8.jpg

 

 

marcha por venezuela 10

 

 

Por teleSUR

TeleSUR es un multimedio de comunicación latinoamericano de vocación social orientado a liderar y promover los procesos de unión de los pueblos del SUR*. Somos un espacio y una voz para la construcción de un nuevo orden comunicacional.

Entrada relacionada

Internacional

Se desconoce paradero de Maduro, afirma vicepresidenta

Ene 3, 2026 Prensa Latina
Internacional

Tradiciones de fin de año en el mundo: rituales y creencias

Dic 31, 2025 Redacción Perlavisión
Internacional

Adiós al 2025: Conozca cuál es el primer país en entrar el Año Nuevo 2026 y el último en celebrar la Nochevieja

Dic 31, 2025 Redacción Perlavisión

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión