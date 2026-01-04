Perlavisión

Rechazan cienfuegueros intervención yanqui en Venezuela

PorBoris L. García Cuartero

Ene 4, 2026 #Cienfuegos, #Venezuela

Representantes de la sociedad civil en Cienfuegos expresaron su repudio a la intervención yanqui en la República Bolivariana de Venezuela, con el pretexto de capturar al presidente constitucional Nicolás Maduro para ser juzgado por la justicia norteamericana.

Las palabras de solidaridad fueron la evidencia de compromiso con el pueblo de la hermana nación que despertó bajo el bombardeo a puntos estratégicos en la capital de Caracas y otros Estados, con el objetivo de neutralizar las defensas y cumplir un plan preparado y cuya finalidad –ya dicha- es apropiarse de los recursos naturales del país, en especial el petróleo.

La cultura también estuvo presente en la manifestación de respaldo irrestricto a la causa chavista y bolivariana mediante la compañía musical infantil Abrakadara y la solista Ingrid Rodríguez, quienes interpretaron conocidas canciones que nos unen en el espíritu latinoamericanista y zona de paz en el hemisferio, principio violentado por la irrupción del ejército yanqui en la madrugada de este tres de enero de 2026.

Las conclusiones estuvieron a cargo de Armando Carranza Valladares, primer secretario del Comité Provincial del Partido en Cienfuegos, quien ratificó la amistad que une a ambos pueblos y nuestro apoyo a los venezolanos en estas horas difíciles y de definición ante las acciones del gobierno de Estados Unidos que pretende erigirse como policía del mundo.

Médico Veterinario. Master en Dirección de Programas de TV Periodista de Perlavisión.

