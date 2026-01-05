Perlavisión

Cuba confirma muerte de 32 combatientes en ataque a Venezuela; Declara Presidente de la República Duelo Nacional

PorPrensa Latina

Ene 4, 2026 #Cuba, #duelo nacional, #Venezuela

El Gobierno Revolucionario de Cuba informó este domingo que 32 ciudadanos cubanos fallecieron durante el ataque militar perpetrado por Estados Unidos contra Venezuela en la madrugada del 3 de enero.

Según información oficial, los combatientes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos del país sudamericano.

El texto precisa que los cubanos “cayeron en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos a las instalaciones”, tras ofrecer “férrea resistencia”.

Una vez verificadas sus identidades, sus familiares fueron informados y recibieron las condolencias del General de Ejército Raúl Castro, líder de la Revolución Cubana, del presidente Miguel Díaz-Canel, y de las jefaturas de las instituciones a las que pertenecían.

El Gobierno cubano calificó los hechos como “un nuevo acto criminal de agresión y terrorismo de Estado”, y subrayó que los combatientes “supieron poner en alto, con su actuación heroica, el sentir solidario de millones de compatriotas”.

Asimismo, anunció que organizará las acciones correspondientes para rendirles el merecido homenaje.

En honor a los combatientes fallecidos, el presidente Miguel Díaz-Canel declaró duelo nacional, que regirá desde las 6:00 a.m. (hora local) del lunes 5 de enero hasta las 12:00 de la noche del martes 6 de enero.

Durante ese periodo, la Bandera de la Estrella Solitaria ondeará a media asta en todos los edificios públicos e instalaciones militares del país.

