Emocionalmente subversivas: Elena Palacios y la defensa del universo afectivo femenino

(Escrito por: María Regla Figueroa Evans /Fotos Cortesía de la entrevistada)

Elena Palacios es una de las realizadoras cubanas de los medios audiovisuales más destacadas de los últimos años. Su obra se ha caracterizado por una mirada sensible y comprometida con temas complejos de la realidad contemporánea, especialmente aquellos vinculados a las violencias de género, las tensiones sociales y los silencios que aún persisten en determinados contextos.

Por estos días entrega a los televidentes, a través de Cubavisión y en diez capítulos, el serial Emocionalmente subversivas, una propuesta dramatizada basada en cuentos de la escritora cubana Mylene Fernández Pintado. La serie explora diversas experiencias emocionales vividas por mujeres, muchas de ellas cuestionadas o censuradas desde posturas conservadoras, y propone un acercamiento honesto a conflictos íntimos que suelen permanecer fuera del discurso público.

A propósito del estreno de esta serie, el Portal de la Televisión Cubana conversó con Elena Palacios sobre los procesos creativos, los desafíos de la puesta en pantalla y las motivaciones que sostienen esta propuesta audiovisual.

—¿Cómo surge la idea de agrupar estas narraciones de Mylene?

—Mylene es una escritora contemporánea a la que admiro profundamente. Hace tiempo concebí la idea de versionar algunos de sus cuentos como audiovisuales independientes para el espacio El cuento de Cubavisión. Para mí hubiese sido más fácil realizar un serial monotemático, en el que cada capítulo fuera un cuento, pero al ser mucho más costoso, mi productora general, Altair Reyes Raga, y yo decidimos mezclar las historias a partir de cuatro protagonistas. Cada una de ellas —explica Elena— asume dos o tres cuentos, en dependencia de las características psicológicas que se pudieron construir de manera coherente”.

—¿Qué narraciones incluiste?

—Anhedonia, con el cual Mylene obtuvo mención en el concurso La Gaceta de Cuba, de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC); El marido de mi mejor amiga; Felicidades, Mayte e Infiel, entre otros.

—¿Quiénes conforman el elenco?

—En los protagónicos están Yudexi de la Torre, Laura Moras, Giselle Sobrino Leyva y Zenia Bell, quienes interpretan, por ese orden, a Ana María, Sabrina, Verónica y Mayte. Trabajan también Luis Alberto García, Pedro Díaz, Enrique Bueno, Hamlet Paredes Grau, Pablo Carrillo y Yass Beltrán. La fotografía está a cargo de Deimi D’Atri, quien ya había trabajado conmigo en Los gatos, las máscaras, las sombras.

«Tuve además el placer de contar con la colaboración de Deyni Terry Abreu, quien lidera un grupo de modas muy comprometido con nuestra herencia africana, y, sobre todo, con el apoyo de mi productora general, Altair Reyes Raga, quien ha trabajado conmigo en los últimos proyectos. Ha sido coguionista y colaboradora: ¡mi brazo derecho!».

—La serie tiene un título bastante sugerente. ¿Por qué Emocionalmente subversivas?

—El título es de mi autoría. Responde a una historia de relaciones personales en términos generales y a la censura de la cual las mujeres podemos ser objeto desde miradas conservadoras. Yo, Elena, feminista —que no le teme a esa palabra y que defiende el espacio personal de las mujeres, ya sea en las relaciones de pareja, la vida sexual, el mundo afectivo o el ámbito doméstico—, lo consideré acertado porque, además, es coherente con la trama.

—¿Por qué defiendes el espacio personal de las mujeres desde lo afectivo?

—Porque ese espacio representa uno de los escenarios desde los cuales se nos intenta controlar; porque son los ámbitos más vulnerados, quebrantados y transgredidos cuando se pretende mantenernos dentro de un contexto patriarcal. Por otra parte, hay que defenderlos —en mi caso, desde el arte— si tenemos en cuenta que vivimos en una sociedad que aún no ha alcanzado una liberación plena para nosotras.

—¿Cuánto hay de Elena Palacios en esta serie, más allá de lo técnico?

—Mucho, porque también he creado algunos personajes y he modificado situaciones. Por ejemplo, el cuento Infiel es el discurso mental de alguien; yo me apropié de ese discurso y construí un relato. Si lo lees, te das cuenta de que puede adecuarse a cualquier historia. El texto original de Mylene es una introspección psicológica.

«Entre los personajes concebidos por mí están los interpretados por Paula Alí, Ary Fonseca y Eileen Acosta, estas dos últimas jóvenes figuras de la escena nacional, muy prometedoras».

Elena Palacios, como bien expresa en la entrevista, es una defensora a ultranza de los espacios afectivos de la mujer, una temática que ya abordó en Los gatos… a través de situaciones vinculadas al machismo y al silencio de las víctimas.

Ahora regresa con Emocionalmente subversivas en el empeño de contribuir, desde el audiovisual y desde el arte entendido como servicio, a minimizar el control patriarcal en una sociedad donde, a pesar de las campañas educativas institucionales sobre los derechos afectivos de la mujer, aún persisten conductas que atentan contra el equilibrio y la estabilidad emocional de las féminas.