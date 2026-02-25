Preside Díaz-Canel Audiencia Pública Parlamentaria

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, encabezó hoy la Audiencia Pública Parlamentaria por el aniversario 50 del Poder Popular celebrada en el Hemiciclo Sur del Capitolino Nacional, sede de la Asamblea Nacional (parlamento).

Durante la sesión, el jefe de Estado compartió reflexiones acerca de «conceptos medulares del trabajo de los delegados de circunscripción y el Poder Popular en los momentos actuales», según notificó la Presidencia de la República.

«El Poder Popular no es solo una estructura, es la expresión de un pueblo que, con su historia y su voluntad, sigue siendo protagonista de su destino», aseguró en la alocución que clausuró la audiencia.

Además, exhortó a convertir la celebración en «un momento para reafirmar que no renunciaremos a la idea de que el pueblo decida, controle, exija y acompañe».

Acotó que este es un momento para decir, con serenidad y con firmeza, «que estamos dispuestos a cambiar todo lo que deba ser cambiado en la manera de funcionar de las instituciones, siempre que se trate de fortalecer la justicia social, la equidad y la participación consciente».

«Que la historia, dentro de otros 50 años pueda mirar hacia este momento y reconocer que estuvimos a la altura del reto», subrayó.

«En la clausura de la audiencia pública parlamentaria por el nacimiento, el 24 de febrero de 1976, de los órganos locales del Poder Popular, el mandatario señaló que con ellos tomó forma concreta un principio esencial de la Revolución: que el poder emana del pueblo, se ejerce en su nombre y se debe, antes que a alguien, a sus necesidades y esperanzas», señala el texto de la Presidencia.

Puntualizó, asimismo, que «fue y es la expresión más auténtica de la democracia socialista y de la voluntad de que sean los ciudadanos, desde sus comunidades, quienes decidan los destinos de la Patria».

Los órganos del Poder Popular nacieron para ser escuela de ciudadanía, espacio de debate y de soluciones colectivas, comentó, y significó que «esos órganos han sido el vínculo directo entre las aspiraciones y demandas de cada barrio y las políticas del Estado».

Díaz-Canel señaló que Cuba necesita ahora un «Poder Popular más ágil, más participativo, más audaz, más inclusivo, más joven. Un Poder Popular que tenga la capacidad de escuchar hasta el mínimo susurro de los ciudadanos y sensibilidad suficiente para actuar con agilidad, en respuesta a sus legítimas demandas».

Acerca de la situación nacional, remarcó que la nación enfrenta «dificultades económicas, en un escenario mundial convulso» y condenó «el criminal bloqueo recrudecido (del Gobierno de Estados Unidos)».

Pero ante todos estos retos en Cuba lucharemos, pelearemos, resistiremos, transformaremos y sobre todas las adversidades y amenazas imperiales ¡Venceremos!, manifestó el presidente de la nación caribeña.

A la audiencia concurrieron varias autoridades gubernamentales y partidistas del país, y dirigentes de organizaciones de masas.