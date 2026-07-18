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Preside Díaz-Canel abanderamiento de delegación a Santo Domingo

PorAgencia Cubana de Noticias

Jul 18, 2026 #Cuba, #Juegos Centroamericanos y del Caribe, #Miguel Díaz-Canel Bermúdez
Fotos: Omara García Mederos

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, presidió este sábado en La Habana el acto de abanderamiento de la delegación cubana rumbo a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, previstos del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana.

En ceremonia escenificada en el Memorial José Martí, en la Plaza de la Revolución, el mandatario, acompañado por Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, entregó a los campeones mundiales Luis A. Orta (lucha) y Leyanis Pérez (atletismo) la enseña nacional que acompañará a los poco más de 500 deportistas que intervendrán en 42 disciplinas y estarán presentes en 356 de las 497 pruebas convocadas para la justa.

Por Agencia Cubana de Noticias

Agencia Cubana de Noticias. Agencia oficial de Cuba, fundada el 21 de mayo de 1974.

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