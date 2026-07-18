Preside Díaz-Canel abanderamiento de delegación a Santo Domingo

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, presidió este sábado en La Habana el acto de abanderamiento de la delegación cubana rumbo a los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe, previstos del 24 de julio al 8 de agosto en Santo Domingo, República Dominicana.

En ceremonia escenificada en el Memorial José Martí, en la Plaza de la Revolución, el mandatario, acompañado por Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, entregó a los campeones mundiales Luis A. Orta (lucha) y Leyanis Pérez (atletismo) la enseña nacional que acompañará a los poco más de 500 deportistas que intervendrán en 42 disciplinas y estarán presentes en 356 de las 497 pruebas convocadas para la justa.