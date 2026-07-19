Inglaterra se lleva un tercer lugar y Mbappé es el máximo goleador en mundiales

Kylian Mbappe (d) de Francia disputa el balón con Marc Guéhi de Inglaterra en un partido por el tercer lugar del Mundial de la FIFA 2026. EFE/ Alberto Boal

Inglaterra se llevó el tercer puesto en el Mundial 2026 tras imponerse a Francia por 4-6 este sábado en un duelo que tuvo dominado al descanso, cuando se marchó con una ventaja de cuatro goles, pero que se complicó en la segunda mitad. Kylian Mbappé, titular, superó con un doblete a Lionel Messi como máximo goleador en la historia de los mundiales.

Bukayo Saka y Marcus Rashford destrozaron con su velocidad a Francia en el inicio, y cada pase largo de los mediocampistas ingleses fue una ocasión de peligro en el área de Mike Maignan, que transmitió nula confianza.

Aprovechando la pasividad francesa, Declan Rice abrió el marcador a los tres minutos de encuentro con un disparo desde fuera del área, y un cuarto de hora después Ezri Konsa remató un saque de esquina que supuso el 0-2. Saka, con un doblete, puso el 0-4 al descanso.

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La cara de Didier Deschamps, que este sábado puso fin de la forma más amarga a su etapa al frente de Francia, era un poema, y espabiló a los suyos dando entrada a Ousmane Dembélé y Bradley Barcola, además de retocar la zaga.

Los cambios cambiaron radicalmente el partido, que se convirtió en un monólogo francés. Mbappé, por partida doble, y Barcola, asistido por el delantero del Real Madrid, pusieron el 3-4, y solo la falta de efectividad de Michael Olise impidió el empate.

El asedio francés era completo, pero cuando parecía que el empate estaba por llegar Saka completó su ‘hat-trick’ de penalti y puso fin a las esperanzas de remontada. Dembélé y Jude Bellingham intercambiaron goles para cerrar el primer partido con diez o más tantos en una Copa del Mundo desde España 1982.