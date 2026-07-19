Cienfuegos celebra este domingo 19 de julio el Día de los Niños">

Este domingo 19 las niñas y niños de toda Cuba son los protagonistas de una jornada de fiesta y recreación, al celebrarse el Día de los Niños, una tradición que cada año tiene lugar el tercer domingo de julio.

La efeméride surgió en 1973, cuando el 6 de julio de ese año, durante un encuentro del Comandante en Jefe Fidel Castro con pioneros de todo el país en el campamento de exploradores Volodia, se impulsó la iniciativa de dedicar esta jornada a la infancia cubana. Más de medio siglo después, la fecha se ha consolidado como un momento especial en el calendario insular.

Diversas actividades e iniciativas transcurren en esta jornada, en lugares como el parque de diversiones «Amanecer Feliz», Museo de las Artes (Palacio Ferrer), las Casas de Cultura y otros espacios citadinos.

El Centro Provincial de Artes Escénicas y la Asociación Cubana de Artesanos Artistas (ACAA) también se han sumado a la celebración. La ACAA inauguró y premió la víspera el XI Salón Arte para mi niño de la ACAA y los Talleres de verano.

En comunidades rurales como Cumanayagua y Palmira también desarrollan fiestas infantiles, juegos de feria y proyecciones de animados cubanos.