¡Furia Roja! España, Campeona del Mundial 2026

España ganó el segundo Mundial de fútbol de su historia tras imponerse a Argentina en la prórroga con un gol de Ferran Torres.

La gloria ha llegado en el minuto 106. Un centro de Pedro Porro al segundo palo fue cabeceado hacia atrás por Nico Williams y llegó Ferran para rematar a gol.

El partido fue de claro dominio de la selección, que dispuso de todas las oportunidades, por ninguna la Albiceleste, hasta hoy campeona del mundo. El árbitro anuló un gol de manera incomprensible a Nico Williams por una falta previa que nadie vio de Mikel Merino.

La prórroga estuvo marcada también por la expulsión al final del tiempo reglamentario del argentino Enzo Fernández, tras una durísima entrada a Pau Cubarsí que salió literalmente volando por los aires. España, que tocó el cielo en Johannesburgo en 2010 con un gol de Andrés Iniesta en la prórroga, vuelve a proclamarse campeona del mundo 16 años después, también en el tiempo añadido, pero esta vez en Nueva York. Ferran Torres es ya eterno en la historia de esta España, de nuevo campeona.

“El destino estaba escrito, es el gol de 47 millones de españoles. Todas las finales son difíciles, teníamos a Messi enfrente. Pero siempre hemos dependido de nosotros mismos, haciendo nuestro juego. He sido muy criticado a lo largo del Mundial, pero el destino estaba escrito. Dios le da las cosas a quien más se lo merece”, aseguró Ferran.

(Tomado de El País)