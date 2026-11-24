Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, sostuvo un encuentro este lunes con Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en el Palacio de la Revolución, precisó el Noticiero Estelar de la Televisión cubana.

Durante la reunión, el jefe de Estado agradeció la presencia del visitante y explicó que la nación caribeña atraviesa momentos complejos debido al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero, y al cerco energético impuesto por la administración estadounidense, los cuales impactan de manera transversal en todos los sectores, en especial en la salud pública.

«Hoy tenemos más de 100 mil personas en lista de espera de operaciones quirúrgicas que sabemos hacer, y lo que limita es la situación energética y también la de los insumos», declaró Díaz-Canel.

Preciso que dentro de esa cifra se incluyen más de 20 mil niños que aguardan por intervenciones quirúrgicas, mientras más del 67 por ciento (%) del cuadro básico de medicamentos resultó afectado.

Añadió que más de 10 mil pacientes sufrieron interrupciones en sus tratamientos de radioterapia e igual cantidad en los de hemodiálisis, lo cual provocó un deterioro en indicadores sanitarios como la mortalidad infantil, que pasó de cuatro a nueve en lo que va de año.

«Pero lo que sí le puedo asegurar es que, independientemente de esa situación, todos los días nuestros médicos y enfermeras, después de haber sufrido apagones por la noche y sin apenas transporte para moverse, llegan a sus centros de salud a dar asistencia médica», puntualizó.

El mandatario reconoció los pronunciamientos realizados por el director general de la OMS en marzo pasado sobre el impacto de la hostilidad de Washington en el sistema sanitario cubano, así como el apoyo para movilizar fondos destinados a paliar esos efectos negativos.

Ratificó la disposición de trabajar con el organismo internacional para encontrar nuevas formas de cooperación, desarrollar investigaciones conjuntas y mantener el aporte de Cuba ante situaciones regionales o globales vinculadas con la salud.

Por su parte, Ghebreyesus expresó gratitud por el recibimiento dispensado a su delegación y calificó de fructífera la visita a centros de salud y de biotecnología, donde apreció los avances de la isla en esas esferas pese a las limitaciones impuestas por el bloqueo.

Reiteró la voluntad de continuar la búsqueda de vías para respaldar la salud pública cubana, ya sea mediante fondos propios de la OMS o de otros socios internacionales.

«De manera que le hemos pedido que nos haga llegar, a través del Ministerio, el tipo de apoyo y ayuda que necesitan para incorporar un respaldo adicional en este sentido», señaló el directivo internacional al presidente cubano.

Agregó que la organización está dispuesta a movilizar recursos junto a diferentes aliados, pues las necesidades son grandes y requieren la cooperación de otros miembros para brindar una mayor asistencia a la isla.

Acompañaron al presidente cubano en el encuentro José Ángel Portal Miranda, ministro de Salud Pública; Anayansi Rodríguez Camejo, viceministra de Relaciones Exteriores, y Mayda Mauri Pérez, presidenta del grupo empresarial Biocubafarma.