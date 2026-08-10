Díaz-Canel presente en I Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (CCPCC) y Presidente de la República, asistió este lunes en La Habana, al I Coloquio Internacional Fidel: legado y futuro, evento que rinde homenaje al Comandante en Jefe en el año de su centenario.

El mandatario cubano impartió la conferencia inaugural que profundizará en la vigencia del pensamiento del líder histórico de la Revolución para enfrentar los desafíos que se presentan en el actual contexto internacional.

La primera jornada contará además con la conferencia magistral “Fidel y Martí en la batalla de las ideas por la práctica de la ruptura revolucionaria gramsciana: la descolonización de las mentes en el bloque histórico hegemónico”, que desarrollará el intelectual italiano Luciano Vasapollo.

En esta fecha los presentes participarán en paneles donde se abordará sobre la faceta humana y política del Comandante en Jefe, a partir del análisis de los valores que siempre defendió y que lo acompañaron en su vida revolucionaria.

Este coloquio internacional que tiene lugar en el Palacio de Convenciones de La Habana se extenderá hasta el 12 de agosto próximo, y cuenta con la asistencia de más de 950 delegados e invitados de 63 países.

Participaron también los miembros del Buró Político, Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República, Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del CCPCC, y Bruno Rodríguez Parrilla, titular de Relaciones Exteriores.

Presentes además otros miembros del Buró Político y del Secretariado del CCPCC, dirigentes del Partido, del Estado, del Gobierno, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior.