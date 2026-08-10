Sismo de 7.4 registrado en Colombia fue el más fuerte en una década

El sismo de 7.4 ocurrido en la mañana de este lunes en Colombia fue el más fuerte registrado en la última década, según confirmó el Servicio Geológico (SGC).

El movimiento telúrico, ocurrido a las 7:34 hora local con epicentro en San José del Palmar, Chocó (noroeste), se sintió además en Venezuela, Ecuador y Panamá, de acuerdo con la entidad.

Abundó la fuente que hasta el momento se conoce de dos réplicas, de magnitudes 2,8 y 4,8, esta última con amplios reportes de perceptibilidad.

Por ahora, acotó el SGC, se han recibido informes de afectaciones en algunos sectores, entre ellos Manizales y Armenia, información que continúa siendo verificada por las autoridades competentes.

Señaló asimismo que la actividad sísmica registrada en la referida zona responde a la dinámica tectónica natural del oeste colombiano, asociada, entre otros procesos, a la subducción de la placa de Nazca bajo la placa suramericana.

Entre los antecedentes históricos se encuentra el sismo ocurrido el 23 de noviembre de 1979, con una magnitud de 7,2, reveló.

El organismo señaló que continúa realizando el monitoreo permanente de la actividad sísmica y suministrará información oficial y oportuna a medida que se conozcan nuevos datos.

De acuerdo con la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) ya se reportan al menos una veintena de fallecidos: 18 en Pereira; dos en Manizales y uno en Quibdó.

“A este balance se suman graves afectaciones estructurales en estas ciudades y en Cali, donde continúan las labores de búsqueda, rescate, atención y evaluación de daños”, informó en un comunicado la organización.

Agregó que ya se alistan un centenar de rescatistas para desplazarse desde Bogotá hacia los territorios que determine el Gobierno Nacional.