Comienza en La Habana la semana más literaria del año

La edición 34 de la Feria Internacional del Libro de La Habana (FILH 2026) comienza este lunes en la Estación Cultural de Línea y 18, en el capitalino municipio de Plaza de la Revolución; fiesta literaria que celebra el centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro (1926-2016), y se dedica a la Federación de Rusia como país Invitado de Honor.

Hasta el 16 de agosto, más de mil 300 novedades en los diferentes formatos de libros impresos y digitales y la comercialización de más de dos millones 400 mil ejemplares, protagonizarán un encuentro necesario, no solo frente a los grupos y públicos lectores, sino, además, en pos del cumplimiento de las misiones que sus organizadores defienden dentro del entramado social y cultural de la mayor de las Antillas.

No faltarán los homenajes, esta vez a los escritores Marilyn Bobes y José Bell Lara, cuyas obras han contribuido de forma significativa al desarrollo del pensamiento crítico y la creación literaria en Cuba y quienes protagonizarán el Coloquio de vida y obra, una de las principales actividades del programa del evento.

Los días habaneros en Línea y 18 y otras subsedes como la Casa del Alba Cultural, el Centro Dulce María Loynaz, la Casa de las Américas, el Pabellón Cuba, el Centro de Estudios Martianos, la Biblioteca Nacional y el Memorial José Martí, se extenderán luego al resto de las provincias, hasta concluir el 6 de septiembre en Santiago de Cuba, siempre con la premisa martiana «Leer es Crecer».

FILH 2026 transcurrirá en medio de una compleja coyuntura nacional y global; lo que demuestra el interés por preservar este espacio para la reflexión, intercambio intelectual y celebración de la lectura como acto de libertad y construcción colectiva, un regalo muy merecido por el pueblo cubano, tal y como significó en días pasados Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano del Libro.

Especial interés despierta, también, la agenda teórica de la feria, la cual incluirá variados espacios, entre los que destacan: el Salón Profesional del Libro y los Encuentros de Editores y Traductores Literarios, de Historiadores, de Jóvenes Escritores de Iberoamérica y el de Promotores de Poesía.

Igualmente, tendrán lugar los coloquios de Literatura Científico-Técnica, de Ciencias Sociales, de Salud Humana y Medio Ambiente, y volverá el siempre concurrido Pabellón Infantil Juvenil Tesoro de Papel y los proyectos Nuestra Historia y Cuba Digital.

Alrededor de 350 novedades serán presentadas por el Sistema de Ediciones Territoriales; y uno de los momentos más significativos sucederá el 13 de agosto, fecha que, además de celebrar los 100 años del líder histórico de la Revolución, recuerda los 26 de creado ese mismo Sistema por el Comandante.

Otros momentos destacados en el programa de la FILH 2026 serán las entregas de los premios nacionales de Literatura, de Edición y de Ciencias Sociales y Humanísticas, correspondientes a 2025.