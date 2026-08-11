Inaugurada en La Habana la 34 Feria Internacional del Libro

Con la presencia de Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, junto a Alpidio Alonso Grau, titular de Cultura, entre otras personalidades, quedó inaugurada hoy en la Estación Cultural de Línea y 18 la edición 34 de la Feria Internacional del Libro de La Habana (FILH).

La popular cita literaria rinde homenaje en esta ocasión al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro (1926-2016) y tiene a la Federación de Rusia como País Invitado de Honor.

Mikhail Shvydkoy, representante especial del presidente de la Federación de Rusia para la colaboración cultural internacional, expresó los profundos lazos que unen a ambas naciones, y cómo esta feria se instituye como generadora de nuevos pasos en el camino de esas relaciones.

«Te saludo, Comandante Fidel», se escuchó muchas veces en voz del solista del Conjunto Folklórico Académico Estatal RUSIA de Ludmila Zykina, antes de recorrer sonidos de pura tradición, muy presentes en los oídos del público cubano desde hace varias décadas como la clásica canción «Kalinka», de la compositora Vera Gorovskaya (1919-1999).

Juan Rodríguez Cabrera, presidente del Instituto Cubano del Libro, dejó inaugurada oficialmente esta fiesta del libro, expresando que aún en medio de una contexto difícil, la colaboración de todos ha sido vital para hacer realidad este evento.

También evocó la figura de Fidel como permanente impulsor del movimiento editorial cubano, la lectura y la realización de la FILH como espacio de realización intelectual y espiritual para autores y lectores.

Pancho Amat y su Cabildo del Son puso a bailar a los presentes en los minutos finales, con la poesía de Nicolás Guillén (1902-1989) musicalizada por Pablo Milanés (1943-2022), «De que callada manera»; y la inmortal «Guajira Guantanamera» de Joseíto Fernández (1908-1979) y los versos de José Martí (1853-1895).

Serán seis días habaneros que luego llegarán al resto del país, para concluir en Santiago de Cuba el 6 de septiembre, y donde se agasajará a los escritores Marilyn Bobes y José Bell Lara, quienes serán protagonistas del Coloquio de vida y obra, espacio que reconoce su aporte al pensamiento crítico y la creación nacional.

Las actividades en esta capital, además de la sede central en Línea y 18, llegarán a instituciones culturales como la Casa del Alba, el Centro Dulce María Loynaz, la Casa de las Américas, el Pabellón Cuba, el Centro de Estudios Martianos, la Biblioteca Nacional y el Memorial José Martí