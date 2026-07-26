El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó este domingo que Cuba libra «una batalla histórica, un nuevo Moncada» contra la política genocida de Estados Unidos, al encabezar el acto central por el Día de la Rebeldía Nacional.

Durante la ceremonia celebrada en la provincia de Pinar del Río, sede del acto central por el aniversario 73 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el mandatario transmitió un mensaje del líder de la Revolución, General de Ejército Raúl Castro, quien envió «un fuerte abrazo» a los pinareños y reconoció el honor de ser sede del acto central.

«Como la generación del centenario que se lanzó con unos simples fusiles contra los muros de dos cuarteles de la dictadura de Batista hace 73 años, las generaciones actuales vamos contra los muros de una política genocida que se ha propuesto asfixiar a todo el pueblo para apropiarse del país», expresó Díaz-Canel.

El presidente recordó que, aunque el asalto al Moncada fracasó militarmente, aquella acción «prendería el motor pequeño que puso en marcha el motor grande de la Revolución Cubana».

«En memoria de todos, me permito advertir que este es el primer 26 de julio desde el triunfo de 1959 en que no nos acompaña el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez», afirmó Díaz-Canel, al tiempo que calificó al héroe fallecido como protagonista de todas las gestas libradas por la nación cubana.

Asimismo destacó el heroísmo cotidiano del pueblo cubano «en medio de apagones y carencias de todo tipo».

Díaz-Canel felicitó a Pinar del Río por los resultados en el cumplimiento de las principales tareas en los ámbitos político, económico y social, con el protagonismo de trabajadores, campesinos, intelectuales y jóvenes.

Destacó el trabajo constante que ha permitido impulsar la producción de alimentos y la agilidad en el proceso de entrega de tierras en usufructo.

También resaltó la producción tabacalera, símbolo del territorio, y los encadenamientos en la industria alimentaria con formas de gestión no estatal, así como el papel de la Universidad de Pinar del Río en el desarrollo territorial, constituyendo un referente para el resto del país.

El presidente subrayó la sostenida labor de extensión cultural en las comunidades y la defensa de la cultura e identidad pinareñas, así como el sistema de trabajo establecido que ha permitido un mayor vínculo con las comunidades en situación de vulnerabilidad.