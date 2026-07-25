Cálida acogida a Cuba en apertura de Santo Domingo 2026

Cuba desfiló en la histórica ceremonia de apertura de la edición 25 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en el año de su centenario. Lo hizo, con la modestia y el respeto a esta bella ciudad, que por segunda ocasión acoge la justa multideportiva regional.

Con la presencia del presidente de la República Dominicana, Luis Abinader Corona, quien dejó abiertos oficialmente los Juegos, el estreno oficial de esta cita reflejó el abanico cultural que une a los pueblos centrocaribeños, los cuales hoy tienen en Santo Domingo a su capital deportiva.

Como cada una de estas galas, su punto más enigmático y emotivo fue el encendido del fuego centrocaribeño, honor que le asistió al dos veces campeón olímpico y otras tantas del mundo, el corredor de 400 metros con vallas Fèlix Sánchez.

La delegación cubana, con su bandera en las manos del taekwondoca Yoikel Daniel Goicochea, ganador de los pasados Juegos Panamericanos Junior, y de la tricampeona mundial de triple salto, Leyanis Pérez, fue acogida en el estadio Félix Sánchez por la familia de Centroamérica y el Caribe, la cual le tributó una calidad bienvenida en reconocimiento por ser la nación más ganadora de la historia de estas citas.

Como las otras 36 comitivas, la cubana disfrutó de una ceremonia llena de tecnología; de música con su seductor merengue, y de simbolismo. La apertura de los Juegos expuso un recorrido por la historia, la cultura y la identidad de los pueblos de la región, resaltando los lazos que el deporte ha fortalecido entre las naciones durante un siglo.

En la apertura, los 6,000 atletas de 37 países y territorios participantes vivieron una noche mágica bajo el lema “100 años de unión, una sola región, un mismo corazón”.

Alberto Zayas, productor general del espectáculo, había anunciado que el prólogo de esta cita “marcaría un antes y un después para el movimiento deportivo regional”.

Mil 100 drones en un espectáculo aéreo sin precedentes, de los cuales 100 incluyeron efectos pirotécnicos; más de 500 efectos de láser para impactos visuales de gran formato, y 30 000 insignias LED personalizadas que convirtieron a los asistentes en parte activa del espectáculo, le dieron la razón.

Al decir del presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo, este montaje inaugural fue la primera medalla de oro de los Juegos.