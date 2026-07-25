La Unesco amplía su Lista de Patrimonio Mundial con nuevos sitios de Asia, África, Europa y América

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) amplió este sábado 25 de julio su Lista de Patrimonio Mundial con la incorporación de

La decisión se tomó durante la asamblea anual del Comité del Patrimonio Mundial, que se celebra en la ciudad de Busán, en Corea del Sur, donde los Estados miembros evaluaron las candidaturas presentadas por distintos países.

Entre los nuevos bienes inscritos figura el templo budista Wat Phra Mahathat Woramahawihan, en la provincia tailandesa de Nakhon Si Thammarat, considerado uno de los centros religiosos más importantes del país y que ha permanecido en funcionamiento de forma ininterrumpida durante más de 1.500 años.

La lista también incluye los complejos funerarios de Xiongnu, en Mongolia; el conjunto sagrado de la provincia kazaja de Mangystau, conocido por sus singulares mezquitas subterráneas; y la histórica industria artesanal de porcelana de Jingdezhen, en China, que ocupa una superficie cercana a las 2.000 hectáreas.

En India fue reconocido el antiguo sitio budista de Sarnath, considerado un lugar sagrado porque, según la tradición, allí Buda pronunció su primer sermón tras alcanzar la iluminación y reunió a sus primeros discípulos.

En África, la Unesco incorporó las medinas de los históricos sultanatos de Comoras y el pueblo costero de Sidi Bou Said, en Túnez, reconocido por su arquitectura tradicional y su ubicación frente al mar Mediterráneo.

En la categoría de patrimonio natural fueron incluidos el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Okefenokee, en Estados Unidos, y la reserva natural de Wadi Wurayah, en Emiratos Árabes Unidos.

Asimismo, el organismo declaró Patrimonio Mundial los fósiles de peces óseos de Limfjord, en Dinamarca, al considerar que representan el sitio más antiguo y relevante para comprender la evolución y diversificación temprana de los peces óseos modernos.