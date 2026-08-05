Disney y TikTok llegan a acuerdo para que creadores hagan videos con famosos personajes

Mickey Mouse podría pronto estar protagonizando el próximo gran baile viral de TikTok, ya que Disney busca acercarse a la comunidad de creadores.

The Walt Disney Company y TikTok anunciaron este miércoles una asociación que permitirá a los creadores de contenido en redes sociales realizar videos cortos basados en las marcas del conglomerado de entretenimiento, incluyendo Star Wars, Marvel y Pixar.

En un comunicado de prensa, se describe como un acuerdo «sin precedentes» que ofrecerá a los usuarios de TikTok recursos de Disney que podrán ser subidos y compartidos tanto en TikTok como en Disney+.

La función se lanzará en Estados Unidos en los «próximos meses» y luego se expandirá a otros países.

No se revelaron detalles financieros. El acuerdo marca uno de los movimientos más importantes para el nuevo CEO de Disney, Josh D’Amaro, quien asumió el cargo en marzo y tiene la tarea de preparar a la compañía para el futuro.

Las empresas señalaron que el contenido «se actualizará regularmente para involucrar más profundamente a los suscriptores en conversaciones oportunas entre fanáticos, construir comunidades más sólidas y, en última instancia, ayudarlos a interactuar con más formatos de historias en Disney+».

Aunque TikTok cuenta con miles de millones de usuarios, el acuerdo podría ayudar a impulsar el uso de Disney+, que tiene alrededor de 130 millones de suscriptores a nivel mundial.

En Estados Unidos, la plataforma de streaming es el tercer servicio más visto, capturando aproximadamente el 5 % del tiempo de visualización en mayo, según los datos más recientes de Nielsen.

El acuerdo llega pocos meses después de que se cancelara una asociación entre Disney y OpenAI. Además de una inversión de US$ 1.000 millones en OpenAI, esa alianza habría permitido a las personas usar Sora, una plataforma de video generativo, para crear videos con inteligencia artificial utilizando contenido de Disney. Pero Sora fue cerrada en marzo tras recibir críticas.

El video vertical se ha convertido en una prioridad para las principales compañías de medios, ya que las personas están trasladando su atención a TikTok y YouTube.

Netflix, Paramount, HBO Max (propiedad de la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery) y Peacock de NBC Universal han introducido funciones de contenido en video vertical en sus respectivas aplicaciones en los últimos meses.