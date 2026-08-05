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Presentarán en teatro Tomás Terry libro de escritor y guionista brasileño Tin Urbinatti

PorFrancisco González Navarro

Ago 4, 2026 #Cienfuegos, #Cultura, #teatro Tomás Terry
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El libro “Ve a Cuba, y yo fui” (título traducido del portugués) del escritor, actor y guionista brasileño Tin Urbinatti será presentado este miércoles 5 de agosto, a las 11 de la mañana, en la Sala Ateneo del teatro Tomás Terry, con la participación especial del actor cubano René de la Cruz.

El texto narra la historia de la puesta en escena, en julio de 2015 y en la propia sala, de la obra “Dos perdidos en la noche”, del dramaturgo brasileño Plinio Marcos, con las actuaciones de Urbinatti y De La Cruz.

En el libro, publicado del 31 de enero de este año por la editorial Alameda de Brasil, de la ciudad de Sao Paulo, el autor cuenta el proceso de ensayos y presentaciones de la pieza teatral, que también subió a las tablas en escenarios habaneros.

La puesta en escena de “Dos perdidos en la noche” representó una experiencia inédita de cooperación de actores de ambos países en una obra teatral de esa importancia.

El libro recoge, además, un comentario del periodista brasileño José Reinaldo Carvalho sobre el bloqueo estadounidense a Cuba.

El Teatro Terry informa que la entrada a esta acción cultural será libre.

Por Francisco González Navarro

Licenciado en Educación. Periodista y Escritor. Fue corresponsal de Prensa Latina en Cienfuegos y jefe de la corresponsalía de esa agencia informativa en Nicaragua.

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