Cuba cedió ante Panamá en Súper Ronda del béisbol de Santo Domingo

En el estadio Quisqueya Juan Marichal, el pitcheo de la isla caribeña flaqueó en la parte baja del primer capítulo, donde permitió seis carreras, cuatro a la cuenta del abridor Fher Cejas y dos para el relevista Andy Vargas, suficientes para definir el duelo.

El quinto lo abrió Andy Cosme con inatrapable a la pradera izquierda, otro más de Yulieski Remón, lo que hizo presagiar una rebelión y obligó a sacar del montículo al lanzador canalero Harold Osvaldo Arauz tras cuatro completos sin complicaciones.

El sustituto Davis Romero recetó un ponche a Yoelkis Gibert, Luis Vicente Mateo le dio línea de hit y llenó las almohadillas, pero solo lograron anotarle una rayita.

La otra de los cubanos llegó en el principio del séptimo por batazo de vuelta completa de Remón, quien se fue de 2-2, una impulsada.

También destacó a la ofensiva Mateo de 4-4, mientras Gibert salió de 4-1, Yasiel González de 3-1, al igual que Leonel Moas y Andy Cosme.

Este miércoles continuarán las acciones con Cuba-Colombia, pinoleros y boricuas, mientras los de casa enfrentarán a Panamá.