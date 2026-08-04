Yaguaramas por el aniversario 150 de la caída en combate de Henry Reeve">

Con la presencia de las máximas autoridades políticas y de gobierno en Cienfuegos aconteció el acto por el aniversario 150 de la muerte en combate de Henry Reeve, patriota norteamericano participante en la gesta independentista contra el colonialismo español.

La conmemoración tuvo lugar en el monumento histórico erigido en Yaguaramas, escenario de su última batalla.

Reporta el periodista Frank Losa que durante la ceremonia de recordación se entregó el carnet del Partido Comunista de Cuba (PCC) a varios compañeros que ingresan a las filas de la organización política.

Por la entrega y compromiso con la salud del pueblo se reconoció a varios médicos con trayectoria destacada en el sector.

La siembra de un caguairán por dos jóvenes integrantes de la compañía de teatro musical infantil Abrakadabra constituyó colofón del evento conmemorativo.

Henry Reeve, nacido en Brooklyn en 1850 y veterano de la Guerra de Secesión de Estados Unidos, se incorporó al Ejército Libertador de Cuba a los 19 años. Apodado «El Inglesito» por sus compañeros mambises, participó en cerca de 400 acciones combativas, resultó herido en más de una decena de ocasiones y alcanzó el grado de General de Brigada .

En honor a su legado internacionalista, las brigadas médicas cubanas adoptan su nombre y diseminan la solidaridad por los pueblos del mundo.

Como subrayó recientemente Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político del PCC: «La verdadera estatura de un patriota no se mide por el lugar de nacimiento, sino por el suelo que decide defender».