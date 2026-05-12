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Cuba Economía

A partir del 15 de mayo, precios de combustibles en divisas responderán a costos reales de cada operación

PorRedacción Perlavisión

May 12, 2026 #Cuba, #Petróleo

El recrudecimiento del bloqueo económico, comercial, financiero y energético del gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo de Cuba, agravado por las órdenes ejecutivas del 29 de enero y 1ro. de mayo del 2026 del presidente Donald Trump, ha provocado una drástica disminución de los suministros de combustibles.

En los últimos meses se ha intensificado el cerco, mediante amenazas y coacción, para impedir que los barcos atraquen o los proveedores vendan, en un escenario internacional encarecido por guerras y tensiones geopolíticas. Ante esta compleja realidad, los escasos combustibles llegan a altos costos, por lo que no es posible mantener un precio único y fijo para la venta en dólares en todo el país.

El paulatino proceso de transformaciones sociales y económicas que, en legítimo y soberano derecho, viene realizando Cuba, ha permitido que existan múltiples actores en condiciones de importar y comercializar combustibles en moneda extranjera.

Atendiendo a este contexto, a partir del próximo viernes 15 de mayo, a las 00.00 horas, los precios de venta en divisas de los combustibles se actualizarán, hacia el alza o la baja, de acuerdo con los costos reales de cada operación específica.

Por tanto, en lo adelante coexistirán diferentes precios minoristas de combustibles publicados en las estaciones de servicio, que responderán al costo real de importación de cada actor económico; en ello influirá el proveedor, el costo de los fletes, la ruta del suministro, los seguros, los riesgos y la fluctuación del mercado internacional.

Hasta la actualidad se mantuvo un precio fijo para la venta de combustibles como política de protección ante los cambios e inestabilidades propias de un mercado convulso, lo cual no se puede sostener económicamente en las presentes condiciones.

Cuba demanda su derecho irrenunciable a importar combustibles para garantizar el desarrollo económico y social del país y el bienestar de su pueblo.

La Habana, 12 de mayo de 2026

Ministerio de Finanzas y Precios

 

Por Redacción Perlavisión

Redacción Digital de Perlavisión.

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