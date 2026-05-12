Huellas sureñas en Centroamericanos: Leticia Suárez

Seguimos abriendo un espacio para recordar y compartir las hazañas de quienes han formado parte de la gran familia del deporte en Cienfuegos. Son historias que, más allá de las medallas, nos hablan de sacrificio, pasión y entrega. Testimonios que llegan en la voz de protagonistas que hoy recorren nuestras calles de manera anónima, pero que guardan en su trayectoria capítulos gloriosos del deporte cubano.

El propósito es claro: acercar a las nuevas generaciones las gestas deportivas de Cienfuegos y de toda Cuba, contadas por quienes las vivieron en primera persona.

🎖 Testimonio de Leticia Suárez

Leticia Suárez, de tenis de mesa, dedicó 21 años al equipo nacional y dejó una huella imborrable en la historia deportiva de Cienfuegos y del país.

En los Juegos Panamericanos de La Habana 1991 , conquistó la medalla de plata.

, conquistó la medalla de plata. En los Juegos Centroamericanos de Ponce 1993 , alcanzó oro, plata y bronce.

, alcanzó oro, plata y bronce. Fue campeona en los Juegos Latinoamericanos de tenis de mesa .

. Clasificó en Colombia para los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, convirtiéndose en la primera y única cienfueguera en participar en una olimpiada en su disciplina.

Su trayectoria la convierte en pionera: la primera deportista sureña en representar al tenis de mesa en Panamericanos y Centroamericanos.

Hoy, desde la EIDE Provincial, Leticia continúa su legado como entrenadora de las categorías pioneril, escolar y juvenil. Bajo su guía, Cienfuegos se ha mantenido entre los tres primeros lugares del país durante los últimos tres años, un resultado que la llena de orgullo y satisfacción.

Cuando se le pregunta qué deporte elegiría si volviera a nacer, responde con firmeza y entusiasmo: “Volvería a ser atleta de tenis de mesa.”