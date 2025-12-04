Ministro de Justicia de Cuba ratifica política de la isla de tolerancia cero a las drogas

El ministro de Justicia de Cuba, Oscar Silvera, ratificó este jueves la política de la isla de tolerancia cero a las drogas.

En conferencia de prensa, el también presidente de la Comisión Nacional de Drogas, explicó que la nación encara hoy mayores desafíos en el enfrentamiento a este flagelo, por la presencia internacional de sustancias narcóticas más diversas y potentes.

Asimismo aseguró que en el territorio nacional la presencia y consumo de drogas es limitado, aunque existente, y destacó que se trabaja en conjunto con varios factores de la sociedad para el combatir este tipo de conductas basándose en un enfoque preventivo.

«La Comisión Nacional de Drogas une todos los esfuerzos de la comunidad, las instituciones gubernamentales, las organizaciones de masa y la familia para crear consciencia y rechazo ante las sustancias ilícitas y reafirmar la premisa de que contra las drogas se gana».

Por su parte el jefe del Órgano Especializado de Enfrentamiento Antidrogas del Ministerio del Interior (Minint), coronel Juan Carlos Poey, aseguró que Cuba, a pesar de no ser un país productor, almacén o traficante de narcóticos, sufre intentos de introducción, mayormente por vía marítima.

De igual forma afirmó que «entre 2024 y 2025 se han detectado 72 operaciones provenientes de 11 orígenes diferentes», lo que exige el perfeccionamiento constante de la tecnología y el personal que participa en estas labores.

Poey hizo referencia al cannabinoide sintético, popularmente conocido como químico, exponiendo su potencia y diversificación en más de 40 formulaciones.

«Para estos actores elevaremos las investigaciones y el rigor jurídico, aunque es importante también aumentar el factor comunicacional para impedir el comienzo de este tipo de conductas», agregó.

El jefe del Estado Mayor de la Dirección de Tropas Guardafronteras del Minint, primer coronel Ivey Carballo, recordó que es la posición estratégica de nuestra isla en la ruta de tráfico Sur-Norte la que la provoca el uso de su espacio marítimo para estos fines.

Asimismo destacó el trabajo de esta institución en el enfrentamiento y combate al tráfico, resaltando el apoyo incondicional del pueblo, el cual se suma en muchas ocasiones a las labores de denuncia y recepción momentánea de paquetes con sustancias ilícitas que son hallados en el mar.

Cuba trabaja de forma consciente y organizada para erradicar las drogas, un flagelo internacional para el que no hay cabida en las bases y principios sobre los que se erige la sociedad cubana.