Para todo estudiante, enfrentarse a una evaluación final conlleva cierta dosis de nerviosismo. Si este ejercicio evalúa los conocimientos y prácticas adquiridas durante varios años; pues realza el empeño a dedicar para su feliz terminación.

En el Centro Politécnico José Gregorio Martínez, del municipio cabecera, 192 educandos, que integran diferentes especialidades, se afanan por estos días para realizar el examen estatal de culminación de estudios. Graduarse como Técnico Medio en la mencionada sede constituye el próximo escaño a superar.

De forma presencial este reportero atestiguó el proceder académico evaluativo de 2 modalidades: Servicios Gastronómicos y Elaboración de Alimentos. Además de las ya descritas, en esta institución educativa se estudian los perfiles de Construcción Civil, Planificación Física, Comercio, Informática, Bibliotecología, Gestión Documental, Alojamiento Hotelero, Gestión del Capital Humano y Contabilidad.

La Lic. Arelis Elizabeth Morales Molina, Profesora Principal de Servicios Gastronómicos y autora de dos programas que se aplican en el Tercer Perfeccionamiento de la Enseñanza Técnica Profesional, explica las particularidades del complejo escolar: “Este Centro tiene sus puertas abiertas a toda formación vocacional y orientación profesional a alumnos que cursan desde séptimo a noveno grado, incluyendo a los estudiantes de duodécimo grado del pre universitario, en convocatoria de continuidad de estudios en el Centro de Capacitación del Turismo, con el que tenemos convenio para la especialización de nuestros egresados”.

Ronaldo Sánchez Ramírez, mejor graduado de la especialidad de Servicios Gastronómicos deja claro que este es el primer paso a vencer. “Deseo continuar estudiando, superándome para alcanzar mi meta personal. Ser uno de los mejores barman de la provincia.”, afirmó.

Brayan Alain López Velázquez resultó ser el alumno más integral de su curso; además, fue seleccionado como mejor graduado de la especialidad de Elaboración de Alimentos. “Comencé a estudiar aquí siendo casi un niño y ya he tenido participación en eventos de envergadura como la I Feria ExpoSur, una experiencia impactante e inolvidable.” Este joven alcanzó el primer lugar en una feria culinaria promovida por la Delegación Provincial del Mintur en el territorio, el pasado mes. El plato elaborado y devenido ganador lo bautizó como Filete Don Luis, en paralelismo al fundador de la ciudad de Cienfuegos.

Al finalizar estudios, los graduados de la Enseñanza Técnica Profesional tienen garantizada plazas vacantes donde oficiar, en el ejercicio de sus funciones podrán aliviar la alta demanda de mano de obra calificada en varios sectores de relevancia socioeconómica. El Centro Politécnico José Gregorio Martínez ratifica su pertinencia como uno de los baluartes formativos de esta provincia del centro sur de Cuba.