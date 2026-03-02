Perlavisión

La TV de Cienfuegos

Ciencias Naturales

Eclipse total de Luna será visible en Cuba

Porwebmaster

Mar 2, 2026 #astronomía, #eclipse

El Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) informó desde sus redes sociales que en la madrugada del martes 3 de marzo se podrá observar un eclipse total de Luna en todo el territorio nacional, siempre que las condiciones de nubosidad lo permitan.

El fenómeno, conocido popularmente como “Luna de Sangre”, teñirá de rojo el satélite natural de la Tierra debido a la refracción de la luz solar a través de la atmósfera terrestre.

En varias regiones del país, el eclipse comenzará con la fase penumbral a las 3:42 de la madrugada, seguida por el inicio del parcial a las 4:49. La totalidad se producirá a las 6:03 y alcanzará su máximo a las 6:33, hasta la puesta de la Luna a las 6:51.

La fase de totalidad tendrá una duración aproximada de 48 minutos, tiempo en que el satélite mostrará un tono rojizo más intenso.

Especialistas explicaron que el color rojo se debe a que la atmósfera terrestre filtra los tonos azules y proyecta los rojizos sobre la superficie lunar, como si se reflejaran todos los amaneceres y atardeceres del planeta.

Para apreciar mejor el fenómeno se recomienda buscar un lugar con horizonte despejado hacia el oeste y alejarse de zonas con contaminación lumínica.

El evento podrá observarse a simple vista sin necesidad de equipos especiales, aunque binoculares permitirán distinguir detalles adicionales.

El meteorólogo R. Galardy señaló también desde el perfil del Insmet que durante la totalidad el brillo de la Luna disminuirá, lo que facilitará la observación de estrellas cercanas en la constelación de Leo.

Por webmaster

Equipo de Desarrollo Perlavisión.

Entrada relacionada

Ciencias Naturales Cienfuegos

Macizo de Guahumaya aspira ser declarado Geoparque Nacional

Feb 11, 2026 Agencia Cubana de Noticias
Ciencias Naturales Cienfuegos Cuba

Buscan proteger a las abejas nativas de afectaciones climáticas y depredación

Dic 6, 2025 Onelia Chaveco (ACN Cienfuegos)
Ciencias Ciencias Naturales

Restos del lado oculto de la Luna podrían explicar el origen de su asimetría

Jul 13, 2025 Agencia SINC

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

📹Programas de Perlavisión