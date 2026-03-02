Eclipse total de Luna será visible en Cuba

El Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet) informó desde sus redes sociales que en la madrugada del martes 3 de marzo se podrá observar un eclipse total de Luna en todo el territorio nacional, siempre que las condiciones de nubosidad lo permitan.

El fenómeno, conocido popularmente como “Luna de Sangre”, teñirá de rojo el satélite natural de la Tierra debido a la refracción de la luz solar a través de la atmósfera terrestre.

En varias regiones del país, el eclipse comenzará con la fase penumbral a las 3:42 de la madrugada, seguida por el inicio del parcial a las 4:49. La totalidad se producirá a las 6:03 y alcanzará su máximo a las 6:33, hasta la puesta de la Luna a las 6:51.

La fase de totalidad tendrá una duración aproximada de 48 minutos, tiempo en que el satélite mostrará un tono rojizo más intenso.

Especialistas explicaron que el color rojo se debe a que la atmósfera terrestre filtra los tonos azules y proyecta los rojizos sobre la superficie lunar, como si se reflejaran todos los amaneceres y atardeceres del planeta.

Para apreciar mejor el fenómeno se recomienda buscar un lugar con horizonte despejado hacia el oeste y alejarse de zonas con contaminación lumínica.

El evento podrá observarse a simple vista sin necesidad de equipos especiales, aunque binoculares permitirán distinguir detalles adicionales.

El meteorólogo R. Galardy señaló también desde el perfil del Insmet que durante la totalidad el brillo de la Luna disminuirá, lo que facilitará la observación de estrellas cercanas en la constelación de Leo.