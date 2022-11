Economistas y contadores, una fuerza imprescindible

Escucha la Nota Escucha la Nota

Este 26 de noviembre los economistas y contadores cubanos celebran su Día, establecido para conmemorar el nombramiento de Ernesto Che Guevara como Presidente del Banco Nacional de Cuba, en el año 1959. En Cienfuegos inició la jornada de celebraciones a propósito de la efeméride, este año en medio de un contexto especial para quienes ejercen esta ciencia.

La Asociación de Economistas y Contadores de Cuba (ANEC) en la provincia despunta por su labor permanente de consolidación de conocimientos y preparación de los nuevos especialistas. Es el trabajo más evidente y noble de la organización, pues incluye además a los nuevos actores económicos, profesores universitarios y comunicadores, entre otros, para dotarlos de las herramientas de un ejercicio que demanda profesionalidad.

La sede de la ANEC es la casa de todo el que esté dispuesto a compartir saberes, compartir experiencias y asimilar nuevas formas de hacer. Todo enfocado hacia el control, la eficiencia, perfeccionar la empresa estatal socialista y dar el impulso a MIPYMEs y CNAs, un afán para la diversificación y por la sostenibilidad económica.

Para los profesionales de la prensa, es la escuela donde se encuentra el consejo profesional, el concurso que invita al análisis en los medios de hechos vinculados a la economía y también el estímulo al mejor desempeño o la crítica cuando no convencen los resultados. Es la casa donde nos aventuramos al análisis de cifras, a estudiar noveles disposiciones y cuestionar ¿porqué no? decisiones que no nos convencen.

El ejecutivo provincial de la ANEC en Cienfuegos tiene razones suficientes para diseñar un programa de actividades que festeja la fecha del 26 de noviembre y le adelantamos a hombres y mujeres de esa fuerza nuestra felicitación. La superación constante, como la alerta oportuna son hábito y expectativa de todos los días, aunque solo una vez al año se les agradezca por existir.