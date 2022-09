Educación en Cienfuegos: reinicio y continuidad de las actividades docentes

Escucha la Nota Escucha la Nota

Hay coincidencias que motivan, impulsan. Tal es el caso de la fecha histórica del 5 de Septiembre que, en este 2022, además del aniversario 65 del levantamiento cívico-militar de Cienfuegos, nos trae el reinicio del curso escolar 2021-2022 en las 368 instituciones educativas de la provincia; de las cuales 359 son centros docentes a los que volverán alrededor de 60 mil 500 educandos.

¿Qué caracterizará a la nueva etapa? ¿Están creadas las condiciones para un desarrollo adecuado de esta recta final del período lectivo 2021-2022?

Con esas interrogantes iniciamos el diálogo con el director provincial de Educación, Lionel Meneses Gómez.

“Están creadas las condiciones para que podamos reanudar el curso escolar en todos los municipios y lo haremos con los mismos recursos con que cerramos la primera etapa en el mes de julio, sobre todo la base material de estudio.

“Los libros de textos están en las escuelas y donde no pueda disponerse de uno para cada estudiante, se compartirán, de manera que no es obligatorio que la familia tenga que reproducir los textos e insistimos también en la reparación de los que tienen algún deterioro, pues no ha habido nuevas ediciones, atendiendo a que estamos abocados a un tercer perfeccionamiento del sistema educacional. Corresponde a los maestros adoptar todas las medidas para lograr los propósitos de esta etapa.

“Igualmente están garantizados los lápices y libretas y trabajaremos con los mismos muebles, aunque en la etapa vacacional se han hecho reparaciones y en algunos casos son nuevos.

¿Cobertura docente? ¿Uniforme escolar?

“Para asumir la docencia, la provincia mantiene una cobertura del 99.1 por ciento con fuerza propia y el resto está cubierto con alternativas como la tarea Educando por Amor, a cargo de los estudiantes de la Universidad de Cienfuegos Carlos Rafael Rodríguez, también con contratos por tiempo determinado y el incremento de la carga a algunos docentes”.

Para continuar las actividades docentes, no se entregaron uniforme a los grados terminales y en el caso de que no puedan utilizarlos podrán asistir con ropa adecuada. El resto de los estudiantes lo harán con el uniforme que tienen. “La provincia se está preparando para una vez creadas las condiciones, poder trabajar con la distribución del atuendo escolar para el período 2022-2023”.

Consolidar los conocimientos, insistir en un grupo de elementos básicos para el tránsito de un grado a otro, atender individualmente a los estudiantes teniendo en cuenta sus características y cómo enfrentaron la etapa más fuerte de la Covid-19, así como situación familiar, son objetivos de la etapa a recomenzar el 5 de septiembre.

Explica el directivo que para el 19 de de noviembre se prevé la culminación el curso 2021-2022, y a partir de ese momento tendrá lugar la entrega pedagógica de los estudiantes que pasan a otro nivel educativo. En ese mismo mes, una semana posterior, inicia la nueva etapa lectiva; es decir el 2022-2023.

Respecto a la situación epidemiológica, Meneses Gómez explicó que se han realizado coordinaciones con la dirección de Salud Pública y deben concluirse las certificaciones de esa entidad a las instituciones educativas.

“Además del control de las medidas adoptadas para que no haya criaderos de mosquitos, para que estén todas las condiciones higiénicas y las sustancias detersivas necesarias, también se capacitará al personal de Educación para poder enfrentar las situaciones que se pueden presentar”.

Se trata del reinicio de las actividades docentes, sin embargo, el nivel educativo de jóvenes y adultos tiene otra particularidad. ¿Pudiera explicar al respecto?

“Ese nivel educativo es el único que iniciará el curso 2022-2023, pues logró concluir el 2021-2022. Nos referimos, por ejemplo, a la Facultad Obrera Campesina y las escuelas de idiomas. Actualmente se formaliza la matrícula, período que extenderemos hasta finales del mes de septiembre; de ahí que convoquemos a la familia cienfueguera a que se acerquen a dichas escuelas para que formalicen la matrícula. También quienes deseen fortalecer el conocimiento de idiomas, deben conocer que se está trabajando el Inglés en todos los territorios, el francés y portugués en algunos de ellos”.

Situación energética; acciones de reparación, mantenimiento y otros aseguramientos

Al decir del director provincial de Educación en Cienfuegos, una preocupación de la familia está en la contingencia energética que vive país, la cual, sin dudas, incide negativamente en la posibilidad de usar las nuevas tecnologías y con ellas las teleclases.

“Los maestros han recibido y continuarán recibiendo la preparación metodológica para que puedan enfrentar esta situación y orientar las actividades de aprendizaje por sí mismos.

“Es verdad que las teleclases han aportado muchísimo al proceso docente-educativo, sin embargo, enfatizamos en que la labor del maestro es insustituible”, apuntó.

En cuanto al estado constructivo de los centros docentes, “se han hecho trabajos en más de 86 instituciones educativas y se trabaja en 12 inversiones. Entre las que muestran una transformación visible están la escuela primeria Fernando Pérez Guardarrama, en Caunao y la Secundaria Básica Frank País, ambas en la ciudad capital.

“Hay algunas que no se van a concluir como es el caso del círculo infantil de Pastorita, la ‘5 de Septiembre’ y la escuela de autismo Vilma Espín, por lo que los muchachos continuarán en los mismos locales de la primera etapa.

“De igual manera, contamos con los aseguramientos alimentarios y ya están en las escuelas los productos secos. Τambién están contratados los cárnicos para garantizar todo lo necesario, así mismo disponemos del combustible para la cocción de los alimentos. De producirse cualquier inconveniente se adoptarán las medidas correspondientes para garantizar las calorías que requieren los estudiantes”, afirmó.

Finalmente, el director provincial de Educación en Cienfuegos convoca a la familia a garantizar la asistencia de los estudiantes a sus escuelas.

“Tenemos la responsabilidad de garantizar todas las condiciones y teniendo en cuenta la actual situación se tendrá un horario lo suficientemente flexible como para atender los casos que individualmente se puedan presentar”.

Por: Tay Beatriz Toscano Jerez / 5 de Septiembre Digital