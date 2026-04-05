EE.UU. registra primeras pérdidas de cazas en combate en dos décadas

Entre el equipo destruido se encuentran cuatro F-15E Strike Eagle como el de la foto, uno de los cazas insignia de las fuerzas estadounidenses. /Foto: U.S. Air National Guard Tech. (Sgt. Hampton Stramler)

Medios de prensa iraníes informaron hoy haber derribado varias aeronaves militares de Estados Unidos durante operaciones vinculadas a ataques contra Irán, lo que representa las primeras pérdidas de este tipo en un conflicto en más de 20 años.

De acuerdo con esas fuentes, el uso de su nuevo sistema de defensa aérea le permitió a Irán el derribó el viernes de un caza F-15E, un A-10 Warthog y dos helicópteros UH-60 Black Hawk, en un hecho sin precedentes.

Estas resultan las primeras pérdidas de aeronaves de combate estadounidenses en un conflicto desde 2003, cuando Estados Unidos perdió un avión A-10 durante la invasión de Irak.

Este domingo, Irán declaró que EE.UU. perdió además un C-130 y dos Black Hawk durante el rescate de uno de los pilotos eyectados del caza derribado, aunque Trump afirma que la operación se completó sin bajas estadounidenses.

❗️❗️Aviones de EE.UU. en cenizas 💥Restos de aviones enemigos derribados por Irán https://t.co/caSrkkV498 pic.twitter.com/lxCpX4XYXy — RT en Español (@ActualidadRT) April 5, 2026

El alto costo de ‘Furia Épica’

Desde el comienzo de la operación ‘Furia Épica’ de EE.UU. contra Irán, la Fuerza Aérea estadounidense ha sufrido pérdidas significativas. Varias de sus aeronaves insignia y estratégicas han resultado averiadas o destruidas, tanto por las defensas iraníes como a causa de accidentes.

A continuación enumeramos el equipo aéreo estadounidense perdido o inhabilitado durante la ofensiva sobre la República Islámica:

Naves insignia: Cuatro F-15E Strike Eagle, uno de los cazas insignia de las fuerzas estadounidenses, han sido destruidos desde el inicio del conflicto. A principios de marzo, tres de ellos cayeron por fuego amigo de las defensas aéreas de Kuwait. Este viernes, otra unidad fue interceptada en territorio iraní; ambos pilotso lograron ser rescatados. Cada una de estas aeronaves está valorada en al menos 100 millones de dólares

Un A-10 Warthog que sobrevolaba este viernes las aguas del sur de Irán, cerca del estrecho de Ormuz, también fue derribado por las defensas iraníes. Formaba parte de la misión de búsqueda y apoyo para rescatar al copiloto del F-15E. Su costo estimado por unidad es de 18,8 millones de dólares.

Un caza F-35 Lightning II fue alcanzado el 19 de marzo por sistemas de defensa iraníes, a pesar de su tecnología furtiva de quinta generación. Cada uno de ellos tiene un costo de 110 millones de dólares.

Aeronaves estratégicas de apoyo: A mediados de este mes, seis tripulantes de un avión cisterna KC-135 Stratotanker de la Fuerza Aérea murieron cuando su aparato se estrelló en Irak tras colisionar en pleno vuelo con otro KC-135, que resultó averiado. Otras cinco unidades sufrieron daños y una quedó completamente destruida durante los ataques con misiles iraníes contra la base aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudita. Cabe destacar que la producción de este modelo cesó en 1960

Un avión de alerta temprana E-3 Sentry (AWACS) fue abatido tras los ataques de las fuerzas iraníes sobre base aérea Príncipe Sultán, el mismo bombardeo en que también se atacaron las aeronaves cisterna. El equipo, valorado en 700 millones de dólares, habría sido inutilizado por un dron de 30.000 dólares.

Un helicóptero UH-60 Black Hawk fue averiado durante un ataque de milicias proiraníes en la base estadounidense de Camp Victory, en Irak. Otras dos aeronaves similares también fueron dañadas mientras buscaban al F-15 derribado en territorio iraní.

Además, desde el inicio de la agresión, se han perdido más de una docena de drones MQ-9 Reaper. Los aparatos, que cuestan al menos 16 millones de dólares cada uno, ya no son fabricados por General Atomics.

La agresión a Irán en contexto

Desde el 28 de febrero, la confrontación entre Estados Unidos, Israel e Irán ha escalado, con intercambios de ataques que han dejado miles de víctimas, mientras Teherán responde con misiles y drones contra Israel y objetivos que considera vinculados a intereses estadounidenses en la región.

Estos ataques también han provocado víctimas y daños en infraestructuras civiles en varios países árabes, lo que ha sido condenado por los gobiernos afectados.

De último minuto, se conoció el anuncio en redes sociales de la Casa Blanca de una «importante» rueda de prensa que ofrecerá Donald Trump mañana lunes 5 de abril a las 13:00 (hora de Washington) en el Salón Oval junto a militares. (Resumen de agencias)