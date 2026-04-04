Buró Nacional de la UJC felicita a pioneros y jóvenes en su aniversario

El Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) transmitió hoy un mensaje de felicitación a los pioneros y jóvenes cubanos en ocasión del aniversario de la fundación de la organización y de la Organización de Pioneros José Martí.

En el texto, divulgado hoy en el periódico Juventud Rebelde, se subraya que la celebración ocurre en un contexto de dificultades, marcado por el recrudecimiento del bloqueo, pero también por la firmeza y creatividad de las nuevas generaciones.

La UJC recordó que estas organizaciones nacieron junto a la Revolución para “cobijar la esperanza en forma de niño, adolescente y joven”, y destacó la responsabilidad de acompañar a quienes construyen el futuro del país.

El mensaje exhorta a estudiar y trabajar con amor, cultivar valores y asegurar para las próximas generaciones el privilegio de vivir en un país justo, libre y soberano.

Asimismo, resalta que el centenario del natalicio de Fidel Castro Ruz (1926-2016) constituye un desafío y compromiso para la juventud cubana.

“¡Felicidades, pioneros y jóvenes! ¡Qué viva Cuba! ¡Qué viva la Revolución!”, concluye la nota del Buró Nacional de la UJC.

La felicitación del Presidente

Por su parte, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, celebró hoy los aniversarios 65 de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM) y 64 de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), y destacó la alta responsabilidad de estas organizaciones con el futuro de la Patria.

A través de su cuenta oficial en la red social X, el mandatario cubano expresó: «Celebramos hoy 65 años de la Organización de los Pioneros José Martí y 64 de la @UJCdeCuba. Es muy alta la responsabilidad de esas organizaciones con el futuro de la Patria. Les corresponde canalizar, creativamente, el talento, la energía y el entusiasmo natural de la niñez, la adolescencia y la juventud en ambientes sanos, libres de violencia, enajenación y drogas. No olvidemos a Mella: ‘Todo tiempo futuro tiene que ser mejor’. ¡Felices aniversarios!».

Celebramos hoy 65 años de la Organización de los Pioneros José Martí y 64 de la @UJCdeCuba. Es muy alta la responsabilidad de esas organizaciones con el futuro de la Patria. Les corresponde canalizar, creativamente, el talento, la energía y el entusiasmo natural de la niñez, la… pic.twitter.com/UBalGHDx3K — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) April 4, 2026

En ellos está el futuro

Entretanto, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, se sumó a la felicitación a los miembros de ambas organizaciones con un mensaje en la misma red social y afirmó que “en ellos está el futuro de la Patria, la Revolución y el Socialismo».

Asimismo, el Canciller envió «un caluroso abrazo a los miembros de la UJC en el Minrex y la Universidad de Relaciones Internacionales por su activismo, compromiso y liderazgo en las tareas principales de la juventud cubana».

“Felicitamos a los miembros de la @OPJMCuba y @UJCdeCuba, en ocasión de cumplirse 65 y 64 años, respectivamente, de la fundación de ambas organizaciones. En ellos está el futuro de la Patria, la Revolución y el Socialismo. Un caluroso abrazo a los miembros de @UjcMinrex y @IsriUjc, por su activismo, compromiso y liderazgo en las tareas principales de la juventud cubana. #OPJM65”.

En contexto

La OPJM fue fundada el 4 de abril de 1961 por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, como organización que agrupa a los niños y adolescentes cubanos, mientras que la UJC, creada el 4 de abril de 1962, es la vanguardia política de la juventud cubana.

Ambas organizaciones han sido definidas como garantías de la continuidad del proceso revolucionario cubano, y en los últimos días han desarrollado múltiples actividades en todo el país, incluyendo la Parada Juvenil Antimperialista «Aquí, con Fidel» y labores productivas en sectores estratégicos como la agricultura. (Resumen de la Agencia Cubana de Noticias)