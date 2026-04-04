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Vibra Cienfuegos con un mágico y diferente 4 de abril

PorOnelia Chaveco (ACN Cienfuegos)

Abr 4, 2026 #4 de abril, #Festejos, #Organización de Pioneros José Martí, #UJC

Sin sacudirse el rocío de la madrugada, por la acampada en espera de este mágico y diferente 4 de abril, los niños y jóvenes hacen vibrar a Cienfuegos con las acciones más festivas de su jornada por la efemérides, que se extiende hasta la victoria de Playa Girón.

Y es que este día constituye un punto relevante dentro de las celebraciones por los aniversarios 64 de la Unión de Jóvenes comunistas (UJC) y 65 de la Organización de Pioneros José Martí, desde el Paseo del Prado más largo de Cuba se efectúa este sábado el gran pasacalles que culmina justo en la Plazuela de la Juventud, frente al mar que reverencia a la ciudad.

Adriana López Samá, al frente de la esfera ideológica de la UJC, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que allí en esa Plaza, un espacio dedicado a la juventud cienfueguera, realizarán el festival Cuba Mi País que en su composición integral tiene las pinceladas tanto de la dirección de Cultura como del Deporte, mostrarán todo lo relacionado al arte con resiliencia, el cual ha tenido bastante aceptación en el pueblo sureño.

Dijo que en ese evento contarán con el apoyo directo de la dirección de Educación porque visualizarán los círculos de interés, sociedades científicas, además de la presentación de banda rítmica y del arte de las instituciones docentes.

Resaltó que uno de los espacios del Festival Cuba Mi País acogerá la pintada en el asfalto con los temas principales: los aniversarios de la juventud y los pioneros, la lucha contra la droga, y el Código de la niñez y la adolescencia y el llamado a tumbar el bloqueo.

López Samá puntualizó que en el horario de la tarde disfrutarán de la Peña de los Mariachis y en la noche en la Plaza de Actos, contarán con propuestas como el mano a mano con los grupos Café Mezclado y el Conjunto de Sones Los Naranjos, el cual cumplió este tres de abril 100 años de fundado.

Cierra esta jornada con un concierto de la agrupación Son del Sur y los Casineros de la Perla con mucha aceptación entre los jóvenes.

Por Onelia Chaveco (ACN Cienfuegos)

Licenciada en Periodismo. Master en Estudios Socioculturales. Periodista de la Agencia Cubana de Noticias.

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