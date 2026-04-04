Antorcha Centroamericana iniciará recorrido del Fuego Nuevo

La antorcha de los Juegos Centroamericanos y del Caribe (JCC) Santo Domingo 2026 será encendida el 11 de abril en México, marcando el inicio del recorrido del “Fuego Nuevo”, símbolo de la tradición deportiva de la región, trascendió hoy.

La ceremonia tendrá lugar en el parque arqueológico de Teotihuacán, específicamente frente a la emblemática Pirámide del Sol, en un acto cargado de simbolismo que remite a las raíces ancestrales mesoamericanas.

México fue elegido como punto de partida por ser allí donde se celebraron los primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe en el año 1926.

Este evento marcó el inicio de la competencia deportiva regional más antigua del mundo, incluso anterior a los Juegos Panamericanos.

Juan José Guzmán, encargado de Eventos de los Juegos, precisó que el encendido contará con la participación de la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, y estará acompañado de un espectáculo cultural protagonizado por bailarines locales.

La llama será trasladada a la República Dominicana el 12 de abril próximo en un vuelo privado, donde será entregada a Centro Caribe Sports por el medallista olímpico Gabriel Mercedes.

Posteriormente, la antorcha iniciará su recorrido por la región Sur del país, atravesando diversas comunidades desde Pedernales hasta Baní, en una ruta que busca integrar a la población al espíritu del certamen.

Guzmán afirmó que como novedad todo el trayecto será transmitido en vivo a través del portal oficial de los JCC.

Los preparativos para Santo Domingo 2026 avanzan conforme al calendario establecido, con obras de infraestructura en fase final, programas de capacitación para el voluntariado y una amplia coordinación institucional para garantizar el éxito de la cita multideportiva, considerada una de las más importantes de la región.

Este acto simbólico marca el inicio del camino hacia los Juegos y refuerza el espíritu de hermandad entre los pueblos del Caribe y Centroamérica.