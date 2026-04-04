Papa León XIV recuerda en Vía Crucis el dolor causado por las guerras

El papa León XIV recordó en sus oraciones, pronunciadas al concluir la ceremonia del Vía Crucis en el Coliseo de Roma, el dolor causado por actuales los conflictos bélicos en el mundo, señala hoy un reporte.

El Santo Padre se refirió en esa ceremonia, realizada la víspera a partir de las 21:15 (hora local), al dolor de quienes sufren a causa de la guerra, “de tantos voluntarios, trabajadores humanitarios y profesionales de la comunicación que arriesgan sus vidas para cuidar a alguien o para dar a conocer la verdad”.

El Obispo de Roma, flanqueado por dos jóvenes portadores de antorchas, sostuvo la cruz durante las 14 estaciones del Vía Crucis, cinco dentro y nueve fuera de la antigua arena iluminada por teas.

Una nota publicada en el sitio digital del diario Vatican News destaca que las meditaciones recitadas por el Sumo Pontífice ante más de 30 mil fieles reunidos en el también denominado Anfiteatro Flavio, de la capital italiana, reflejaron “la realidad actual, donde a menudo se abusa del poder y se pisotea la dignidad humana”.

“Danos lágrimas, Señor, para llorar por los desastres de la guerra”, dijo en sus oraciones, en las que aseveró que “toda autoridad tendrá que responder ante Dios por la forma en que ejerce el poder que ha recibido: el poder de juzgar, pero también el de iniciar o terminar una guerra, el de educar en la violencia o en la paz”.

También responderán “por alimentar el deseo de venganza o el de reconciliación, por usar la economía para oprimir o liberar de la pobreza, el de pisotear la dignidad humana o protegerla, el de promover y defender la vida o rechazarla y sofocarla”.

En la mañana del Viernes Santo, el papa León XIV sostuvo un contacto telefónico con Isaac Herzog, presidente de Israel, a quien reiteró la necesidad de reabrir todos los canales posibles de diálogo diplomático para poner fin al grave conflicto en curso, con miras a una paz justa y duradera en Medio Oriente, informó la oficina de prensa vaticana.

La conversación se centró en la importancia de proteger a la población civil y promover el respeto del derecho internacional y humanitario, confirmó ese parte noticioso.

También ese día, con motivo de la Pascua, el pontífice se comunicó vía telefónica con el presidente ucraniano, Vladimir Zelenski, a quien le “renovó la esperanza de que, con el compromiso y apoyo de la comunidad internacional, se logre cuanto antes el cese de las hostilidades y una paz justa y duradera” en ese país, añadió ese medio informativo.

Como parte del Triduo Pascual, a las 19:30 (hora local) de hoy, tendrá lugar la Vigilia Pascual y finalmente, el 5 de abril, el líder de la Iglesia católica presidirá en la Plaza de San Pedro las ceremonias del Domingo de Pascua, y a las 10:00 celebrará la misa.

Mañana al mediodía el papa León XIV pronunciará, además, el mensaje Urbi et Orbi, desde la logia central de la basílica vaticana.