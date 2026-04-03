Los cien años de Los Naranjos, una de las leyendas musicales más preciadas de Cienfuegos

La música cubana y la cultura cienfueguera están de plácemes este viernes tres de abril, al celebrarse el centenario de la fundación del conjunto de sones Los Naranjos.

Con más de 200 obras en su repertorio, entre las que sobresalen guarachas, sones y boleros, el grupo se ha consolidado como patrimonio cultural de la ciudad de Cienfuegos y del país, aunque su música se ha escuchado y bailado en España, Francia, Canadá, Japón y Colombia.

Reconocidos como los Mejores Intérpretes del Son en 1993 y merecedores de la medalla Alejo Carpentier por sus logros artísticos en 1997, Los Naranjos han sido capaces de mantener su autenticidad durante un siglo y de proyectar la tradición hacia nuevas generaciones

«Son parte entrañable de la historia de Cienfuegos, una de las leyendas más preciadas de Cienfuegos», dijo en una ocasión el ya fallecido trovador Lázaro García, en tanto la musicóloga Samantha de Zayas señala que «el Conjunto Tradicional de Sones Los Naranjos es expresión del patrimonio musical cienfueguero y cubano que ha trascendido en el tiempo por sus altos niveles de autenticidad musical».

«Es un compromiso de esta generación de músicos de defender ese legado», expresó el trompetista Bartolomé Abreu Thompson, «Pelencho», su actual director, en el programa El triángulo de la confianza, por Radio Ciudad del Mar.

En su discografía figuran las producciones Respeta Mi Tambó (Ahí Namá Music, 1997); La Tradición No Se Olvida (2000); Oriente (Orfeón, 2001) y Los Viejos Te Cantan (Ahí Namá Music, 2010).

En ocasión de la efémeride han realizado intercambio con estudiantes de la Escuela de Arte Benny Moré, tributos en el barrio original de la fundación, además de conciertos y espectáculos artísticos.